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Siyaset Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler
Siyaset

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Yeniakit Publisher
2023-07-02 11:53:00 -
Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili oluşuna şaşıranlara yanıt verdi. Erdoğan'ın antiemperyalist olduğunu söyleyen Cevizoğlu, "Ait olduğum yerdeyim" dedi.

AK Parti’den milletvekili adayı olup İstanbul Milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, siyasi tercihiyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine konuştu. 

Sabah gazetesine konuşan Cevizoğlu, AK Parti'ye geçişiyle ilgili yapılan tartışmalar üzerine şunları söyledi: 

"Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum. O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. 'Sen bizdendin, neden oraya gittin?' diye bir algı oldu. Kesinlikle bir algı yanılgısı."

CHP yönetimini eleştiren Cevizoğlu, "O zaman da CHP'yi çok eleştiriyordum, şimdi de eleştiriyorum. Atatürk ilkelerinin CHP'de olmadığını gördük. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar ama değiller. Olsa olsa kendilerini tanımlasak, 'İnönü'nün partisi' diyebiliriz" dedi. 
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"Ait olduğum yerdeyim"

AK Parti'den milletvekili oluşunu, "Ait olduğum yerdeyim" diyerek açıklayan Cevizoğlu, "Kendimi hiçbir zaman CHP'ye yakın hissetmedim. Vekil olarak Anayasa komisyonunda olmaktan mutluyum. Buna imza atacağız ve yeni anayasada bizim de tuzumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "milli irade, antiemperyalist ve demokrasiye bağlılık, eylemsel olarak iş yapabilmek bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'da var" diyen Cevizoğlu, "Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan’da dur durak bilmeyen çalışma var" dedi.

 

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Yorumlar

gercek devrimci, antiempertalist, demokrat, ataturkcu, mü'min DUNYA LIDERIMIZE ALLAH UZUN OMUR VERSIN

.........onun kiymetini bilene, fedakar , cefakar, csliskan, durust, irfan ve cesaret sahibi yol ve dava arkadaslarina da

görüş olmalı ama calısmalı insan

görüşünüz varsa bu görüşle hareket edilmeli ama devlet millet içinde çalısma yapılmalı .dersimli kemal ve devletcilik ne diyelim
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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