Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

AK Parti’den milletvekili adayı olup İstanbul Milletvekili seçilen Hulki Cevizoğlu, siyasi tercihiyle ilgili yapılan eleştiriler üzerine konuştu.

Sabah gazetesine konuşan Cevizoğlu, AK Parti'ye geçişiyle ilgili yapılan tartışmalar üzerine şunları söyledi:

"Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum. O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. 'Sen bizdendin, neden oraya gittin?' diye bir algı oldu. Kesinlikle bir algı yanılgısı."

CHP yönetimini eleştiren Cevizoğlu, "O zaman da CHP'yi çok eleştiriyordum, şimdi de eleştiriyorum. Atatürk ilkelerinin CHP'de olmadığını gördük. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar ama değiller. Olsa olsa kendilerini tanımlasak, 'İnönü'nün partisi' diyebiliriz" dedi.

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"Ait olduğum yerdeyim"

AK Parti'den milletvekili oluşunu, "Ait olduğum yerdeyim" diyerek açıklayan Cevizoğlu, "Kendimi hiçbir zaman CHP'ye yakın hissetmedim. Vekil olarak Anayasa komisyonunda olmaktan mutluyum. Buna imza atacağız ve yeni anayasada bizim de tuzumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "milli irade, antiemperyalist ve demokrasiye bağlılık, eylemsel olarak iş yapabilmek bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'da var" diyen Cevizoğlu, "Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan’da dur durak bilmeyen çalışma var" dedi.