Hulki Cevizoğlu'ndan Kübra Par ve İsmail Saymaz'a 'mafya' tepkisi!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Habertürk canlı yayınında hiçbir gazeteci Sedat Peker'in bir suç örgütü lideri olduğunu açıkça ifade edemedi. Merdan Yanardağ’ın, "Sedat Peker’in söylediği her şeye temkinli yaklaşmak gerektiği açık. Bir suç örgütü lideri…" sözlerinde araya giren program moderatörü Kübra Par, ‘suç örgütü lideri değil de şu anki durumu şüpheli’ ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ise "Hakkında suç örgütü lideri kararı var." diyerek Par'ı düzeltti.

İsmail Saymaz da korktu!

Öte yandan Peker'in geçtiğimiz yıllarda düzenlediği mitingleri soran İsmail Saymaz da 'Sedat Peker miting düzenlerken AK Partililer çok memnundu. O gün Peker'in mafya olduğunu kimse bilmiyor muydu?' dedi. Peker korkusu ile geri adım atan Saymaz, sorusunu, 'Mafya derken siz 'pis mafya' dediniz, ondan dolayı böyle söyledim." ifadesini kullandı. Saymaz'ı araya giren Veyis Ateş düzelterek, "Bütün AK Partilileri genellememeliyiz." ifadesini kullandı.

'Medyada büyük bir korku var'

Bu akşam CNN Türk canlı yayınında konuşan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, gazetecilerin ve medyanın Sedat Peker'den korktuğuna dikkat çekti: "Sedat Peker'in tam olarak sıfatı medyada rahat olarak söylenemiyor. 'Suç örgütü lideri olduğu belirtilen ya da söylenen kişi' diye anlatılıyor. Eskiden bazı kişiler hakkında 'mafya' bazen 'suç örgütü lideri' deniliyordu. Hiç çekinmeden konuşuluyordu. Şimdi bakıyoruz ki medyada büyük bir korku var."