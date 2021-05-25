  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yapıcıoğlu: İşgal rejiminin uluslararası hukuk önünde katliamlarının hesabını vermesi sağlanmalı
Macron'un yeni hedefi o ülke
Beyaz et fiyatı cep yakıyor!
İtalya'dan Rusya tepkisi
Gündem Hulki Cevizoğlu'ndan Kübra Par ve İsmail Saymaz'a 'mafya' tepkisi!
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan Kübra Par ve İsmail Saymaz'a 'mafya' tepkisi!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, Habertürk canlı yayınında Sedat Peker'e 'mafya' dememek için kırk takla atan İsmail Saymaz ile Kübra Par'ı eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 23:26:00 - 2021-05-25 23:30:19

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı Habertürk canlı yayınında hiçbir gazeteci Sedat Peker'in bir suç örgütü lideri olduğunu açıkça ifade edemedi. Merdan Yanardağ’ın, "Sedat Peker’in söylediği her şeye temkinli yaklaşmak gerektiği açık. Bir suç örgütü lideri…" sözlerinde araya giren program moderatörü Kübra Par, ‘suç örgütü lideri değil de şu anki durumu şüpheli’ ifadelerini kullandı. Bakan Soylu ise "Hakkında suç örgütü lideri kararı var." diyerek Par'ı düzeltti.

İsmail Saymaz da korktu!

Öte yandan Peker'in geçtiğimiz yıllarda düzenlediği mitingleri soran İsmail Saymaz da 'Sedat Peker miting düzenlerken AK Partililer çok memnundu. O gün Peker'in mafya olduğunu kimse bilmiyor muydu?' dedi. Peker korkusu ile geri adım atan Saymaz, sorusunu, 'Mafya derken siz 'pis mafya' dediniz, ondan dolayı böyle söyledim." ifadesini kullandı. Saymaz'ı araya giren Veyis Ateş düzelterek, "Bütün AK Partilileri genellememeliyiz." ifadesini kullandı.

'Medyada büyük bir korku var'

Bu akşam CNN Türk canlı yayınında konuşan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, gazetecilerin ve medyanın Sedat Peker'den korktuğuna dikkat çekti: "Sedat Peker'in tam olarak sıfatı medyada rahat olarak söylenemiyor. 'Suç örgütü lideri olduğu belirtilen ya da söylenen kişi' diye anlatılıyor. Eskiden bazı kişiler hakkında 'mafya' bazen 'suç örgütü lideri' deniliyordu. Hiç çekinmeden konuşuluyordu. Şimdi bakıyoruz ki medyada büyük bir korku var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez o piyasaya çıktı: Elimde çok ses getirecek görüntüler var
Dünya

Bu kez o piyasaya çıktı: Elimde çok ses getirecek görüntüler var

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ederken bu kez ünlü yönetmen Jeremy Corbell'den gündemi altüst..
Uzman isim ilk kez açıkladı: Polonya neden Türkiye'den SİHA satın aldı?
Gündem

Uzman isim ilk kez açıkladı: Polonya neden Türkiye'den SİHA satın aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Polonya'nın Türkiye'den neden Bayraktar TB-2 SİHA aldığını açıkladı.
Türk SİHA'ları Polonya'yı salladı! Böyle duyurdular
Gündem

Türk SİHA'ları Polonya'yı salladı! Böyle duyurdular

Türkiye, dün ilk defa bir NATO ve Avrupa Birliği ülkesine Bayraktar TB2 SİHA satışını gerçekleştirdi. Anlaşma, Başkan Erdoğan ve Polonya Cum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay