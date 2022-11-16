Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu'na: Saksısını 10 Kasım'da dans ederken niye çalıştırmadı?
CNN Türk anlı yayınında konuşan Hulki Cevizoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Saksı" tepkisi gösterdi.
Yeniakit.com.tr
İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısından sonra şehir merkezlerinin kritik noktalarındaki peyzaj, bank ve konteynerler yeniden tartışma konusu oldu.
İstiklal Caddesi'nde peyzaj çalışmaları kapsamında yer alan saksılara, bankalara ve konteynerlere ilişkin "toplayın" çağrısına, hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza rağmen alaycı ifadelerle cevap veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biraz saksıları çalıştırın." dedi.
İmamoğlu'nun yanında bulunan Murat Ongun ve bazı diğer CHP'liler, Türkiye'nin yaşadığı acıya rağmen olay yerinde kahkaha attı.
CNN Türk canlı yayınında konuşan gazeteci Hulki Cevizoğlu, İmamoğlu'na, "10 Kasım'da Atatürk'ü anma gününde saksını niye çalıştırmadı?" diye tepki gösterdi.