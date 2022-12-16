Hulki Cevizoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar: Seçim öncesi genel Başkan değişebilir

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında altılı masadan bir partinin genel başkanının değişebileceği iddiasında bulundu.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun mahkeme kararı kesinleşmediği için siyasi bir yasak almadığını ifade eden Cevizoğlu, 2023 adaylığının önünde bir engel olmadığını vurguladı.

Cevizoğlu, CHP yönetiminin bir tiyatro sergilediğini vurgulayarak, "Altılı masadan bazı genel başkanlar, 'yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız' deyip, bugün nasıl 'yargı Erdoğan'ın elinde' diye söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi?" diye konuştu.

Cevizoğlu şu ifadeleri kullandı;

CHP yönetimi bize tiyatro mu oynuyor. 'Eyvah yargı siyasallaştı, bu hükümet bu Erdoğan şu bu mahkemeye emir verdi, siyasi karar çıkarttırdı' diyerek. Aday olmanıza engel bir durum yoksa sorun nedir?

"6'lı masanın genel başkanlarından biri değişebilir"

Millet İttifakı'na mensup partilerden birisinin genel başkanı önümüzdeki süreçte, seçimden önce değişebilir.

"Akşener yakınlığı rahatsız etti"

Bir partinin genel başkanı ile bir başka partinin üyesi belediye başkanıyla, onunla kendi genel başkanından daha fazla samimi sık sık görüşmeler yapılması partiyi rahatsız eder.

'İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde biter'

Şu görüntü, genel başkanı rahatsız edebilecek bir görüntüdür. Kemal Bey'e Allah sabırlar versin, bir tarafta istemediği bir adam diğer tarafta sürekli geri plana itilmesi, bu baskı nedeniyle kendi adamına sarılma fotoğrafı bu. İnsanın sevmediği ot burnunun dibinde biter meselesi. Sarılmak zorunda kalıyor. başka bir partinin genel başkanının sürekli tazyikiyle bu durumda kalıyorsunuz. Bu görüntüyü vermek istemiyorsunuz, Kemal Bey'in İstanbul'da yaptığı toplantılarda İmamoğlu'nu yanına almadı.