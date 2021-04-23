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Gündem Hulki Cevizoğlu'ndan 128 milyar dolar çıkışı: CHP'ye servis edildi
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan 128 milyar dolar çıkışı: CHP'ye servis edildi

Hulki Cevizoğlu, CHP'nin sarıldığı 128 milyar dolar yalanının CHP'ye servis edildiğini iddia etti. Kanal İstanbul yapılsın diyen Cevizoğlu CHP'liler tarafından lince uğramıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 02:24:00 -

Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Hande Fırat moderatörlüğünde yapılan Gece Görüşü programına konuk oldu.

128 milyar dolar hikayesini anlattı

Son günlerde CHP'liler tarafından ortaya atılan '128 milyar dolar' yalanı, siyasi gündemde çokça tartışıldı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, bu yalanın nasıl ortaya çıktığını canlı yayında anlattı.

"CHP'ye servis ettiler"

128 milyar dolar yalanının bazı kişiler tarafından servis edildiğini açıklayan Cevizoğlu, "Bu 128 milyar doların kaynağı yurt dışında bir iş adamı. Önce bir ekonomi yazarına ardından CHP’nin önüne servis edildi. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum, bunu bana sağım,solum,merkezim, kuzeyin,güneyin, herkesin sevdiği, ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı. AK Parti'de olmayan bir isim." dedi.

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