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Gündem Hulki Cevizoğlu: CHP'de Atatürk'e katliamcı diyenler var
Gündem

Hulki Cevizoğlu: CHP'de Atatürk'e katliamcı diyenler var

Dr. Hulki Cevizoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamasında CHP'nin içinde partinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyenlerin olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 01:53:00 -

CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür moderatörlüğünde yayınlanan Akıl Çemberi programının bu akşamki konukları Hakan Bayrakçı, Melik Yiğitel, Prof. Dr. Hasan Yalçın ve Hulki Cevizoğlu idi.

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimlerin aday olacağının tartışıldığı programda Hulki Cevizoğlu, CHP'nin içinde partinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "Dersim katliamcısı" diyenlerin olduğunu söyledi:

"CHP'nin içinde Atatürk'ü Dersim katliamcısı diye anan insanlar var, oy verirler mi?"

"Hiçbir CHP'li Atatürkçüyüm diyerek seçimi kazanamaz, CHP aday yapmaz, hadi diyelim geçti o aşamayı, seçmen tabanı kadar en acı olan şey bu: Her şey HDP'nin tabanına kilitlendiği için oy alamaz. CHP'nin içinde bile Atatürk'ü Dersim katliamcısı diye anan insanlar var. Atatürkçüyüm diyene oy verirler mi?!

"Atatürk öldükten sonra CHP Başkalarının partisi olmuştur"

Atatürk öldükten sonra CHP başkalarının partisi olmuştur. Vatanı kazanmak değil, seçimi kazanmaya odaklandılar, kazanmak için ne olursa olsun yapıyorlar.

"Tarafsız olamazsın kılıçdaroğlu"

Kılıçdaroğlu, tarafsız cumhurbaşkanı olacağım diyor. Tarafsız olman için genel başkanlıktan istifa etmen gerek, koltuğu bırakamazsın. Hadi seçildin diyelim, yine tarafsız olamazsın, referanduma gitmen gerek tekrar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili Cumhurbaşkanı olmasını referandumda engelleyemedin, kaybettin."

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