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Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 30 hükümlü ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlatıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlattı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 30 hükümlü ile birlikte Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlatıldı.


Kampanyaya, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağın Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Erdal Ulutaşdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ve Denetimli Serbest Müdürü Soydan Çetinkaya katıldı. Tatvan işletme parkı önünde başlatılan temizlik kampanyasına 30 hükümlü katıldı. Hükümlüler, sahil boyunca çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Proje hakkında konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı ve eşinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin ülke genelinde devam ettiğini belirterek, “Bu projeye her geçen gün katılım, kurumsal bazda ve vatandaşların katılımıyla artıyor. Bugünde Adalet Bakanlığımız ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın arasında imzalanan protokol neticesinde denetimli serbestlikten faydalananlarla beraber burada sahilde temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Tabi sadece bu çalışma bugün başlamış değil. Yazdan beri çalışmalar devam ediyor. Amacımız hem farkındalık oluşturup bizim olan doğayı temiz tutmak. Bu proje hem çevremizi, doğamızı temiz tutmak hem de insanlarımızda özellikle de çocuklarımızda farkındalık oluşturmak açısından bir başlangıç olur. Gayet te güzey olur. Hakikaten örnek ve güzel bir çalışma oldu. Çalışmalar devam edecek ve daha güzel olacak ve daha da güzelleşecek” dedi.


Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise, “Temiz Şehir Temiz Tatvan’ kampanyamızı bahar döneminden bu yana başlatmış durumdayız. Önceden gençlerimizle halk plajında da çevre temizliği yaptık. Akabinde sahilde dalgıçlarımızla çalışma başlattık. Amacımız temizlik kampanyasıyla halkımızı daha bilinçli hale getirmek. Kamu kuruluşlarımızda bize destek veriyor. Denetimli serbestlik bu konuda bize yardımcı oldu. Başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında sahil bandımızı temizledik. Amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Çünkü temizlik kirletmeme ile başlıyor. Bu konuda hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini ve bu kampanyaya onlarında dahil olmasını istiyoruz” dedi.


Kampanya sonunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hükümlüler ve sahildeki vatandaşlara bez torbalar dağıttı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:11
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