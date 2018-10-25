Hükümetten yerlileşme atağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üreticilerin ithalata bağımlılığını azaltmak için uçtan uca Yerlileşme Programı’nı yakında ilan edeceklerini duyurdu. Programı yatırım teşvik sisteminde merkeze alacaklarını kaydeden Varank, “Firmaların Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyecek, kapasitelerini geliştirmeye odaklanacağız” dedi.

Varank, İstanbul’da şehrin içinde kalan sanayi sitelerini nitelikli endüstri bölgelerine taşımaya çalıştıklarını da açıkladı. Şu aşamada piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceklerini belirten Varank, “Her ucuz, kaçak veya kontrolsüz malzemenin o sektördeki bir sanayicimizin sektörden çıkmasına sebep olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Sanayiciler, finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atılmasını bekliyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayicilerin yaşadığı finansman sıkıntısını bir nebze de olsa rahatlatmak için birikmiş KDV alacakları bir teminat aracı olarak kullanılmalı. Yine şirketlere öz kaynaklarını güçlendirmeleri için teşviksel destek sağlanması da düşünülmeli” talebinde bulundu.