Hükümetten yeni TOGG hamlesi

Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda yaptığı yerli otomobil hamlesi dünyada elektrikli araçlar konusunda öncü bir girişim olarak dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarihi ekonomi reform paketinin takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.



Buna göre, doğuştan elektrikli olan yerli otomobil TOGG için büyük önem arz eden, elektrikli araç şarj altyapısının 31 Aralık 2021 tarihi sonuna kadar hayata geçirileceğini açıklandı.

Şarj istasyonları artacak

Sabah'ın haberine göre; fosil yakıtın kullanımının dünyada ilerleyen yıllarda giderek düşmesi beklenirken, elektrikli araçların her alanda giderek yaygınlaşması bekleniyor.

Bu konuda öncü ülkelerden olan ve geleceğe yatırım yapan Türkiye'de özellikle benzin istasyonlarının yıllar geçtikçe yerlerini elektrikli araç şarj istasyonlarına bırakması bekleniyor.

2 bakanlık eylemi üstlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Ekonomi Reform Takvimi"ne göre eylem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda gerçekleşecek.

Düzenleme için ilgili kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Türk Standardları Enstitüsü olarak öne çıkarken, büyükşehir belediyelerinin toplu taşıma ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanımının teşvik edileceği bildirildi.

TOGG 2022 sonunda banttan inecek

2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili projesi hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Elektrikli otomobiller için gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından, TOGG'un ilk araçlarının Recıyor. Bununla beraber 2026 yılında araçların yerlilik oranının da yüzde 68 düzeyine yükselmesi amaçlanıyor.

İmar planlarına da TOGG ayarı geliyor

Yerli otomobil TOGG'un yakın zamanda hayatımıza girecek olması nedeniyle Türkiye'de Çevre ve Şehircilik alanında da düzenlemeler yapılacak.