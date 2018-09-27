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Hükümetten UEFA'nın kararına ilk tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesiyle ilgili, "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." dedi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:50
Hükümetten UEFA'nın kararına ilk tepki

Hükümetten UEFA'nın Euro 2024'ü Almanya'ya vermesiyle ilgili ilk yorum geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Almanya'ya verilmesiyle ilgili, "Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." dedi.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkenin belirlendiği İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki toplantıyı, Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde takip eden Kasapoğlu, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, EURO 2024'ün ev sahibi ülkesinin açıklandığını belirterek, "Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde bunlar göz önünde bulundurarak, ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak ifade ettiğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Gençlerle beraber olduklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle, ülkemizin insanıyla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.  

AK PARTİ ZİYARETİ

Manisa'daki ziyaretleri kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'na da giden Bakan Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Türkiye tarihinde önemine işaret ederek, tüm Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kasapoğlu, "Amacımız tüm kirli oyunlara rağmen, taarruzlara rağmen ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşımak. Cumhurbaşkanımızın azmini, kararlılığını görüyoruz. O azim ve kararlılığa layık olmak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız." dedi. 

Türkiye'nin son 16 yılda her alanda ciddi mesafeler katettiğini anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni hükümet sistemimizin bu mesafeleri daha büyük noktalara taşıma potansiyeli var. Bu potansiyeli, bu imkanı da iyi değerlendirerek, malumunuz bu yeni sisteme kolay geçilmedi, yaşadığımız sancılar da bu geçişin sancıları, bu kutlu doğumun sancıları. En güzel belki bu şekilde ifade edilebilir. İnşallah bu sancıları atlatarak daha güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Birliğimize beraberliğimize hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz."

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:50
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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