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Hükümet'ten Kılıçdaroğlu'na: Cesaret edemedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önemli ifadeler kullandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:32
Hükümet'ten Kılıçdaroğlu'na: Cesaret edemedi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşınına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi.

7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı.

Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce siyasete veda etmek zorunda kalacak.

Muhalefet yaptığı ittifak ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddiası olmadığını gösteriyor.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:32
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