Hükümet'ten 'kayırmacılık' tartışmalarına son! Mülakat sistemi değişiyor!
Haber Merkezi
Hükümet, özellikle kamuoyundaki ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son verecek şekilde, mülakat sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor.

Hükümet, özellikle kamuoyundaki ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son verecek şekilde, mülakat sistemine neşter vurmaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığının ‘2026 Yıllık Programı’nda yüksek verimlilikle kaliteli hizmet sunan insan kaynağına sahip, objektif ölçütlerin ve liyakat ilkelerinin hâkim olduğu, değişen şartlara uyum sağlayan kamu personel sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Yeni çalışmayla sözlü sınavlar, atamaya konu olan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hâllerle sınırlı olarak yapılacak.

Sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamuda hangi ünvanlar için sözlü sınav yapılacağı yeniden belirlenecek.

Ayrıca görevde yükselmede uygulanan seçme yöntemleri, liyakat esaslı teknikler gözetilerek geliştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

