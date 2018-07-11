0553 313 94 23

Hükümetten ilk açıklama! ''Yetmez''

Almanya'da Neo-Nazi cinayetleriyle 8 Türk'ün öldüğü olaya ilişkin dava sonuçlandı. Davada baş sanık Beate Zschaepe'ye müebbet hapis cezası verilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''Bu sanıkların ceza alması yetmez'' açıklamasında bulundu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
Hükümetten ilk açıklama! ''Yetmez''

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü olayın davasında karar çıktı. Mahkeme sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu kararla ilgili olarak, "Bu sanıkların ceza alması yetmez bu cinayetlerin arkasında kimler var ortaya çıkarılması ve onların da cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Almanya
  3. Neo-nazi cinayetleri
  4. NSU davası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silivri TOKİ konutları kura çekim sonuçları
    1. Silivri TOKİ konutları kura çekim..
    2. İşte Adnan Oktar'ın el konulan mal..
    3. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    4. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    5. TOKİ Silivri kura sonuçlarıSilivri..
    6. Volkan: Onda kendimi görüyorum
    7. TOKİ Silivri konutları şehit..
    8. İsrail basınından Adnan Oktar ve..
    9. Yol kenarında yaralı bulunmuştu:..
    10. Karadeniz'deki teröristlerin Kobra..
    11. Silivri TOKİ konutları öncelikli hak..
    12. Çiftçi-Çoban çatışması 22 bin kişiyi..
    13. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    14. Uyuşturucu suçlarına idam cezası..
    15. Manisa'da kuş yuvasını bozmamak için..
    16. Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı!
    17. Devlet Demir Yolları’nın ismi değişti
    18. Kemal Kılıçdaroğlu iyice köşeye..
    19. Bebekler neden diş gıcırdatır?
    20. Eski Ordu Valisi'ne FETÖ'den hapis..
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    "İnşallah İbrahim kalın olmaz"
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan gazeteciden şok eden ifadeler!
    Mürit kılığında Adnan Oktar'ın yanına sızan gazeteciden şok eden ifadeler!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!