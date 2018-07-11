Hükümetten ilk açıklama! ''Yetmez''

Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü olayın davasında karar çıktı. Mahkeme sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu kararla ilgili olarak, "Bu sanıkların ceza alması yetmez bu cinayetlerin arkasında kimler var ortaya çıkarılması ve onların da cezalandırılması gerekiyor" dedi.