Hükümetten ilk açıklama! ''Yetmez''
Almanya'da Neo-Nazi cinayetleriyle 8 Türk'ün öldüğü olaya ilişkin dava sonuçlandı. Davada baş sanık Beate Zschaepe'ye müebbet hapis cezası verilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''Bu sanıkların ceza alması yetmez'' açıklamasında bulundu.11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30
Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin öldürüldüğü olayın davasında karar çıktı. Mahkeme sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu kararla ilgili olarak, "Bu sanıkların ceza alması yetmez bu cinayetlerin arkasında kimler var ortaya çıkarılması ve onların da cezalandırılması gerekiyor" dedi.
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