  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hükümetten dolar hamlesi! Büyük darbe vurulacak
Ekonomi

Hükümetten dolar hamlesi! Büyük darbe vurulacak

Doları karşı Türk lirasını koruma adımları devam ediyor. Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni düzenleme yayımlandı. Buna göre, şirketler sene sonuna kadar dövizlerini mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 12:02:00 -
Hükümetten dolar hamlesi! Büyük darbe vurulacak

Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.

Kur Korumalı Mevduat'a yönelik olarak yapılan düzenleme ve yenilikler sık sık gündeme gelirken şirketler yakından ilgilendiren bir konu Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi ödemeyecek

Karara göre; kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre, şirketler 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.

'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın
'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın

Ekonomi

'Doları olanın serveti filan kalmayacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni bomba: Palavra! Kimse kandırmayın

Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...
Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...

Ekonomi

Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...

Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...
Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...

Ekonomi

Euro, yeniden doları geçti! İşte o fiyatlar...

Türkiye'ye dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam
Türkiye'ye dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam

Ekonomi

Türkiye'ye dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam

Türkiye'ye dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam
Türkiye'ye dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam

Ekonomi

Türkiye'ye dolar yağmaya başladı! İnanılmaz rakam

{relation id:1702547 slug:'dolari-olanin-serveti-filan-kalmayacak-diyen-necmettin-batirelden-yeni-bomba-palavra-kimse-kandirmayin'}

{relation id:1702547 slug:'dolari-olanin-serveti-filan-kalmayacak-diyen-necmettin-batirelden-yeni-bomba-palavra-kimse-kandirmayin'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23