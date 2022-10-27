Hükümetten dolar hamlesi! Büyük darbe vurulacak
Doları karşı Türk lirasını koruma adımları devam ediyor. Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni düzenleme yayımlandı. Buna göre, şirketler sene sonuna kadar dövizlerini mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.
Kur Korumalı Mevduat ile ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.
Kur Korumalı Mevduat'a yönelik olarak yapılan düzenleme ve yenilikler sık sık gündeme gelirken şirketler yakından ilgilendiren bir konu Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vergi ödemeyecek
Karara göre; kurumların, yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünde vergiden müstesna olması kararı 9 aylık bilançoları için de uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre, şirketler 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.
Ekonomi
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