  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hükümetten dev istihdam hamlesi! On binlerce kişi...
Ekonomi

Hükümetten dev istihdam hamlesi! On binlerce kişi...

Tarımsal kalkınma hamlesi başlatan AK Parti hükümeti, ihtisas OSB’leri ile 50 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 11:23:00 -
Hükümetten dev istihdam hamlesi! On binlerce kişi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında besicilik ve sera alanında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kuracak. Bu yıl 50 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği OSB'lere, 51 milyon lira da kredi tahsis edilecek.

Hükümetin tarım alanında üretime katma değer sağlayacak yeni projesi olan TDİOSB kapsamında bu yıl tarımsal alanda 50 bin kişiye iş imkânı sağlanacak.

Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri için 16 ilde kurulmaya başlanan TDİOSB'lar bünyesinde besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ile seracılık, meyvecilik, fide ve fidancılık, çiçekçilik, tohumculuk faaliyetleri yürütülecek.

Projeye tüm üreticiler başvurabilirken, başvurular valiliklere yapılıyor. Proje ile orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal olarak artırılmasına katkı sağlamak amaçlanırken markalaşma ile yetiştirici gelirlerinin de artırılması hedefleniyor.

Tarım ve hayvancılık alanında uygulanan doğru politikalarla 2020'nin son üç çeyreğinde yüzde 5.3 büyüyen tarım sektörü, geçen yıl 21 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdı. Türkiye son 3 yılda tarım sektöründe yaklaşık 55 milyar dolarlık ihracat yaparken, 17 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi.

Hükümetin destek politikaları kapsamında ise geçtiğimiz yıl üreticilere 22 milyar lira nakit destek ödemesi yapılırken, sektörün dinamizmini koruması için bu yıl da 23 milyar lira destek verilecek.

16 şehirde hayata geçiriliyor

Proje kapsamında Ankara-Çubuk, Amasya-Suluova, Gaziantep-Oğuzeli, Eskişehir-Beylikova, Hatay-Altınözü-Enek, Kars, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Batman'da besicilik faaliyetinde bulunacak OSB'lerin kurulumları tamamlanacak.
Ayrıca Yalova-Çiftlikköy'de çiçekçilik, Denizli- Sarayköy, Ağrı- Diyadin ve Samsun- Bafra'da ise sera OSB'lerin kurulması çalışmalarında sona gelinirken, aynı şekilde İzmir Dikili ve Zonguldak Çaycuma'da ise sera bölgeleri kurularak bitkisel üretim gerçekleştirilmesi için inşaat çalışmalarına bu yıl başlanacak.

TDİOSB bölgelerine 2021 yılında 51 milyon lira kredi verilecek. Bugüne kadar OSB'lerde yaklaşık 700 parselde üretime geçilirken buralarda 4 bin kişi istihdam edildi.OSB'lerin tamamının bu yıl faaliyete geçmesi ile birlikte yıl içerisinde ilave 50 bin kişi daha tarımda istihdam edilecek.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor
Dünya

ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor

150’den fazla Amerikan helikopter, İskeçe'de atış eğitim tatbikatlarında kullanılmak için Yunanistan'a getiriliyor.

Bakan Soylu: Esas esir olan onlardır
Gündem

Bakan Soylu: Esas esir olan onlardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, Gara operasyonunun henüz bitmediğini belirterek, "HDP, terör örgütünün partisidir. E..
Ibrahimoviç'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı: Müslüman gibi kokuyorsun
Spor

Ibrahimoviç'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı: Müslüman gibi kokuyorsun

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e Sırplı taraftarlar ırkçı saldırıda bulundu. Babası Bosnalı bir Müslüman olan Ibrahimovic'e Sır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay