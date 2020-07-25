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Ekonomi

Hükümetten çiftçilere 10 kalemlik destek

Çiftçilere, Kurban Bayramı öncesinde 10 kalemde 358 milyon 204 bin liralık tarımsal destek sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:28:00 -
Hükümetten çiftçilere 10 kalemlik destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, desteklerin dün itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Pakdemirli, ödeme kalemleri ve miktarlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Çiğ süt desteği olarak 329.4 milyon lira, hububat ve baklagil desteği olarak 16 milyon 515 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği olarak 1 milyon 900 bin lira, dane mısır desteği olarak 506 bin lira, katı organik-organomineral gübre desteği olarak 1 milyon 525 bin lira, toprak analizi desteği olarak 176 bin lira, mazot gübre desteği olarak 74 bin lira, kırsal kalkınma desteği olarak 69 projeye 6 milyon 464 bin lira, ‘Uzman Eller’ kapsamında 9 projeye 880 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 764 bin lira ödüyoruz. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.”

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