Hükümetten çiftçilere 10 kalemlik destek
Çiftçilere, Kurban Bayramı öncesinde 10 kalemde 358 milyon 204 bin liralık tarımsal destek sağlanacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, desteklerin dün itibariyle üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Pakdemirli, ödeme kalemleri ve miktarlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
“Çiğ süt desteği olarak 329.4 milyon lira, hububat ve baklagil desteği olarak 16 milyon 515 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği olarak 1 milyon 900 bin lira, dane mısır desteği olarak 506 bin lira, katı organik-organomineral gübre desteği olarak 1 milyon 525 bin lira, toprak analizi desteği olarak 176 bin lira, mazot gübre desteği olarak 74 bin lira, kırsal kalkınma desteği olarak 69 projeye 6 milyon 464 bin lira, ‘Uzman Eller’ kapsamında 9 projeye 880 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 764 bin lira ödüyoruz. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.”