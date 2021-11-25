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Ekonomi Hükümetten asgari ücret açıklaması! O zam oranı güçlendi
Ekonomi

Hükümetten asgari ücret açıklaması! O zam oranı güçlendi

Türk-İş ile uzlaşmaya yakın olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum." dedi. Bakan Bilgin'in sözleri yüzde 30'luk zam ihtimalini daha da güçlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:32:00 - 2021-11-25 12:34:52
Hükümetten asgari ücret açıklaması! O zam oranı güçlendi

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştireceğini duyurdu.

"Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız"

Pazarlıklara ilişkin ipucu da veren Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız." dedi.

Pazarlık ilk haftada bitecek

Bakan Bilgin, dün yaptığı açıklamada da görüşmeleri 1 hafta içinde bitirmek istediklerini söylemişti. Bilgin, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" demişti.

Yüzde 30'luk zam ihtimali güçlendi

Görüşmelere kısa bir süre kala zamma ilişkin oranlar da ortaya atılmaya başlandı. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Buradan yola çıkarsak zammın yüzde 25-30 civarında olması bekleniyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler yüzde 30'luk zam ihtimalini daha da güçlendiriyor. Bakan Bilgin'in "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum." sözleri bu ihtimali kuvetlendirdi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.

AGİ'ye de zam gelecek

Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen Agi'ye de zam gelecek.

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