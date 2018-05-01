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Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Başbakan Yıldırım'ın müjdelerini sindiremedi ve bu müjdelerin lütuf olmadığı gibi bir algı oluşturmaya çalıştı.

01 Mayıs 2018 Salı 21:30
Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!

Başbakan Binali Yıldırım, dünkü Bakanlar Toplantısı sonrası emeklilerden öğrencilere, vergi borcu olandan imar affı bekleyenlere kadar milyonlarca vatandaşa müjde üstüne müjde vermişti.


Birkaç gündür ekranlardan uzak olan Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, bu akşamki bültende Başbakan'ın müjdelerine değindi.

"BUNLAR SİZİN HAKKINIZ, LÜTUF DEĞİL"

Başbakan Yıldırım'ın "Emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında birerkez olmak üzere yılda iki kez ikramiye verilecek" açıklamasını haberleştiren ve vatandaşa mikrofon tutan Portakal, röportajların ardından bu müjdeleri hazmedemedi.

Hükümetin verdiği bu müjdelerin lütuf olmadığını, 16 yıllık kötü yönetimin sonucu vermek zorunda kalınan haklar olduğunu belirten Portakal, vatandaşa bir de çağrı yaptı: Bunlar sizin hakkınız olduğu için verildi. Ama kime oy vereceğiniz tamamen siz kalmış. Oy sizin kutsalınız"

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:30
  1. Fatih Portakal
  2. Fox TV

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