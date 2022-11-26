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Dünya Hükümetin danışmanı açıkladı! Almanya'ya kötü haber
Dünya

Hükümetin danışmanı açıkladı! Almanya'ya kötü haber

Alman hükümetine ekonomi alanında danışmanlık yapan “Bilgeler Konseyi”, 2023 yılı raporunda ekonomide kısmı bir durgunluk bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:58:00 -
Hükümetin danışmanı açıkladı! Almanya'ya kötü haber

Alman hükümetine ekonomi alanında danışmanlık yapan “Bilgeler Konseyi”, 2023 raporunda Almanya ekonomisinde, özellikle enerji krizi nedeniyle kısmi bir durgunluk bekliyor.

Konsey, yıllık raporunda GSYİH’nın yüzde 0,2 oranında azalacağı tahminini yapıyor. Ekonomi uzmanlarının 2022 için öngördüğü büyüme ise yüzde 1,7. Enflasyon oranını bu yıl için yüzde 8, gelecek yıl yüzde 7,4 olarak tahmin ediyorlar.

Konsey üyesi bilim insanlarına göre enerji krizi ve enflasyon, Almanya'daki haneler ve şirketler üzerinde ağır bir baskı oluşturdu.Yılın ortasından bu yana, enerji ve gıda fiyatlarındaki hızlı artış, satın alma gücünün sürekli düşmesine ve özel tüketimin azalmasına neden oldu. Aynı zamanda, enerji krizi, özellikle enerji yoğun sanayi kollarında üretimi olumsuz etkiliyor. Küresel düzeydeki gevşeme ihracat talebini zayıflatıyor.

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