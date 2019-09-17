Hükümeti uyaran Şevki Yılmaz: LGBT'liler ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' engellenmeli

Murathan Seyitoğlu Yeniakit.com.tr

Yerel seçimlerin ardından AK Parti’ye yönelik ‘parçalanma’ söylemleri artarken Şevki Yılmaz’dan hükümete dikkat çeken tavsiye ve uyarılar geldi.

“Kaçınılmaz acı sonu kimse önleyemez”

Gerçekleştirilen son seçimlerden ibretlik derslerin alınması gerektiğine dikkat çeken Şevki Yılmaz, “Son seçimler; derslerle dolu, ibretlik, alana mesajlarla yüklü bir sonla neticelenen sandık sonuçlarının emar (MR) çekimidir. Eğer İktidarımız, seçim sonuçlarının emarına bakmadan pansuman tedbirlerle yaraları tedavi etmeye kalkarsa bu doğru bir müdahale yöntemi olmaz. Olamaz. İktidarımız bu emar sonuçlarına göre tedbirlerini alırsa bir değil bin tane parti kurulsa, AK harekete zarar verilemez. Ancak, gereken dersleri alamaz ve gerekli tedbirleri eyleme geçiremez isek; tüm Milli çizgideki Partiler destek verse dahi kaçınılmaz acı sonu kimse önleyemez.” uyarısında bulundu.

“Amaçları, dava çınarımızı kökünden sökme planıdır”

İlahiyatçı yazar Şevki Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimlerden sonra estirilmek istenen hava: ‘İktidar kaybediyor ve Gidecekler.’'

Amaçları, dava çınarımızı kökünden sökme planıdır. Bünyeye zerk etmeye çalıştıkları zararlı aşılarla içerden yıkım planıdır. Bunun için and içmiş bir şer cephesi, her mecrada payandalar ve maşalar var. Düşman pusuya yatmış ve saldırılar büyüyerek devam ederken kardeşlik vazifemiz gereği İktidarımıza seçmen desteğinin kendine dönmesini sağlamak için aşağıdaki Maddi ve Manevi Reçeteyi tavsiye ediyoruz.”

“Faizle savaşa devam edilerek piyasa rahatlatılmalı”

Ekonomi ve faiz sistemi konusunda hükümete tavsiyelerde bulunan Şevki Yılmaz, şunları söyledi:

“Faizle süregelen savaşa devam edilerek piyasa rahatlatmalı. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle başlayan süreçteki faiz indirimleri devam etmeli.

Bu yapılmadan hiçbir İktidar asla başarılı olamaz, ayakta kalamaz. Tüm İktidarları Faiz belası bitirmiştir. Tüketime dayalı israf ekonomisi terk edilerek acilen Üretim Ekonomisine geçilmelidir. Böylece boşanmalarla intiharlarla yanardağ haline gelmekte olan işsizliğin ve Esnaf iflaslarının önüne geçilmelidir. Yerli Üretimi artırmak için Sanayi, Savunma, Sağlık, Tekstil, Tarım, Orman, ve Hayvancılık Sektörü Katılım Bankalarının faizsiz kredileriyle desteklenmelidir. Hatta ortaklık sistemine geçilmelidir.”

“Hasbi ekiplere sahip çıkılmalı”

Kamudaki bazı olumsuzluklara da değinerek tavsiyelerini sürdüren Şevki Yılmaz, “Hakedişlerinin veya faturalarının bedellerini alamadıkları için iflas etmekte olan Ticari şirketlerin, Müteahhit ve taşeronların Bakanlıklardan ve Belediyelerden alacakları acilen ödenmelidir. Belediyelerin Merkezi Hükümetten alacakları acilen ödenmeli, onlarla birlikte çalışan Müteahhit ve taşeronların oluşturduğu onbinlerce zincirleme mağdurlar egellenmelidir. Gerekirse bir defaya mahsus af getirilerek mağduriyetler sonlandırılmalıdır. İktidarımıza seçmen öfkesini artırmak için hala devam eden Bürokrasideki İmar vs. haksız uygulamaların, kasıtlı geciktirmelerin ve bilhassa bezdirici cezaların ve rüşvetin önlenmesi sağlanmalıdır. Bürokraside sadık, emin ve ehil kadrolara yönelik Bizans entrikaları önlenmeli. Hasbi ekiplere sahip çıkılmalı, Bürokrasi de küskünler ordusu tesis etmek isteyenlere fırsat verilmeyerek, iktidarın hızına yetişemeyenlerin derhal işlerine son verilmelidir. Özelleştirmeler yabancılardan çok halkımızın ortaklığıyla yapılmalı. Böylece Bankalardaki ve yastık altındaki paralar üretime kaydırılarak Faiz mafyasının beli kırılmak suretiyle iş ve işçi istihdamı artırılması sağlanmalıdır.” dedi.

“EYT’lilere yönelik ortak bir çözüm bulunmalı”

Uzun süredir beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) problemin çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Şevki Yılmaz, “EYT mağdurlarını istismarcıların tuzaklarından kurtarmak için mutlaka kendileri de dinlenilmeli ve ortak bir çözüm bulunmalıdır.” şeklinde konuştu.

“Binlerce memur sevindirilmelidir”

3600 ek gösterge ve memur emeklilerinin aldığı maaşlara ilişkin de konuşan Şevki Yılmaz, şöyle konuştu:

“İktidarımızın Yıllar önce verdiği sözlerden olan 3600 ek gösterge düzenlemesini diğer Resmi Kurumlarada şamil edilerek müjde bekleyen binlerce Memur sevindirilmelidir. Memur ve Emeklilerin maaşları enflasyona göre yeniden ayarlanmalıdır. İntibak yasaları üzerinden emekli maaşları arasındaki sistemden doğan olumsuz farklılıklar kamu vicdanını rahatlatıcı şekle getirilmelidir.”

“‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvalarına kulak tıkanmalı”

Toplumu felakete sürükleyen bazı sözleşmeler ve buna bağlı kanunlara ilişkin de hükümete dikkat çeken tavsiyelerde bulunan Milli Görüş Hareketinin simge isimlerinden İlahiyatçı yazar Şevki Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Aile yapısını koruyucu, kollayıcı politikalar arttırılmalı, aksine yapılan ve yapılacak uygulamalardan vazgeçilmelidir. Önemli konularda ve atamalarda Milli STK’larımızla istişare artırılmalıdır. İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvalarına bir an evvel kulaklar tıkanmalı. ‘TOPLUMSAL ÜNSİYET EŞİTLİĞİ'’ nin önemi, mahiyeti aile ve toplumumuzda artırılmalı ve özendirilmelidir. Başta LGBT'ler olmak üzere gençliğimizi, milletimizi fesada sürükleyen oluşumlar engellenmeli ve kurumsallaşmalarınn önüne geçilmelidir. Fesad ve fısk ehline dur demek devletin asli görevidir. Terörden de tehlikeli cinsi sapıklıklara mutlaka dur denmelidr.”