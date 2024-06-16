Hükümete yakın Sabah gazetesinde şaşırtan "ekonomi" yorumu! Bakalım şabalak uzmanlar bunu nasıl anlatacak?

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bayram öncesi AVM'lerdeki durgunluk ve ekonomik sıkıntıları ele aldı. AVM'lerdeki yoğunluğun azalmasının dikkat çekici olduğunu belirten Babaoğlu, insanların yüzlerinde kırgınlık izleri gördüğünü ifade etti. Babaoğlu, bu durumun ekonomik sıkıntıların bir yansıması olduğunu vurguladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Bilmem yanılıyor muyum, bayram öncesi ilk kez AVM'lerde yoğunluk görmedim...

Mağazalara girip çıkanların yüzlerinde de bir kırgınlığın izi vardı.

Zaten gelmişken döner dürüm yiyelim veya bir kızarmış patates atıştıralım diye ailelerin hesap öderken gözlerinden geçen bulutları da gördüm.

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Buraya da not düşeyim, dedim...

Şabalak uzmanlar "Hah, bu iyi, piyasa sıkılaştırması etkili olmuş" diye yorumlarlar şimdi...

Ama söyleyeyim, şahit olduğum bu kırgınlık hâli var ya, bayram tatili bittikten sonra kalp kırar.

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Haftanın son iş gününde bir ekonomi kanalı izliyorum, bir finansçı çıkmış yüzünü buruşturarak şöyle diyor: "Yaşadığımız volatilite reel sektörü çok yoruyor; şirket sahipleri bitkin."

Haklı belki...

Fakat düşünüyorum da peki kim sade insanın hâlinden söz edecek?

Hemen zapladım... (...)"