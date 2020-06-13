Hükümete kızgın olan Fransız polisi Macron ile görüşme talep ediyor

Pazartesi günü İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in polis ırkçılığı ve faşizmini ağır cezalandıracağını açıklaması ve polisin müdahale sırasında uyguladığı boğma tekniğini yasakladığını dile getirmesi üzerine polisler hükümete ateş püskürdü.

Polisler arasında yaygın olan ırkçı, ayrımcı ve faşist söylemlerin şikayetlere rağmen cezalandırılmaması son günlerde polis ırkçılığının gündeme gelmesiyle halk tarafından tepki toplamış ve İçişleri Bakanı gerekli cezaların uygulanacağını duyurmuştu. Hedef alındıklarını hisseden polis memurları İçişleri Bakanının açıklamalarını protesto etti. Eylem yapan polis memurlarını temsil eden 4 polis sendikası ortak yazdıkları bir mektupta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme taleplerini paylaştı. İçişleri Bakanının açıklamalarına tepki gösteren polisler özellikle de boğma tekniğinin müdahale sırasında gerekli olduğunu vurgulayarak hükümetin kendilerini imkansız bıraktığını dile getirdi.

Ortak yazdıkları mektupta Allliance polis sendikası, Sinerji polis sendikası, bağımsız polis sendikası ve Unsa polis sendikası son dönemdeki gelişmeleri “güvenlik güçlerinin durumunu tehlikeye atan cinsten” olarak nitelendirdi.

“Haksız yere polislere saldırılıyor” diyen sendikalar “şu anda polise uygulanan “suçluluk karinesidir” açıklaması yaptı. Devletten şartsız ve kesin bir destek beklediklerini dile getiren polis sendikaları özellikle bu dönemde devlet liderinin yardımını beklediklerini söyledi.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Christophe Castaner de yaptığı yazılı açıklamada, boğma tekniğinin yasaklandığını ve bir daha polis okullarında öğretilmeyeceğini yineleyerek bu yasağın “gerekli bir ilerleme” olduğunu ve polis memurlarının görevlerini sağlık ve huzurla yapması için gerekli olduğunu ifade etti.