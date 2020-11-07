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Gündem Hükümet yaraları sarıyor CHP heykel peşinde
Gündem

Hükümet yaraları sarıyor CHP heykel peşinde

30 Ekim’de meydana gelen orta şiddetli depremde 114 vatandaşın hayatını kaybetmesi, yüzlerce kişinin evsiz kalması dahi CHP’nin heykel aşkını dizginleyemedi. İktidar, STK’lar ve hayırseverler afetzedelerin yarasını sarmak için seferber olurken, CHP yine heykel peşinde...

Yeniakit Publisher
2020-11-07 09:29:00 - 2020-11-07 09:32:05
Hükümet yaraları sarıyor CHP heykel peşinde

CHP belediyeciliği afetlere önlem almak yerine milletin parasını betona gömmeye devam ediyor. Korkunç yıkımlara sebep olan 30 Ekim depreminin yaralarının hâlâ sarılamadığı şehirde afetlere önlem almayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi yeni heykel projelerini duyurarak “pes” dedirtti.

Mahalle yıkılırken...

30 Ekim’de meydana gelen orta şiddetli depremde binaları 114 kişiye mezar olan, belediye yapılarının dahi dayanıksız ve çürük olduğu ortaya çıkan İzmir’de heykel dikme yarışı ise tam hız devam ediyor.

Yeni depremlere hazırlık yapmak ya da mevcut depremin yaralarını sarmak yerine milletin parasını betona gömmeye devam eden CHP’li belediyeler afet sürecinde dahi bir yandan heykel yarışmaları düzenliyor, bir yandan yeni heykeller yapmakla övünüyor.

İzmir’in acil ihtiyacıymış

Merkez binası çürük çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “büst ve heykel tasarım yarışması” düzenleyeceklerini ve başvurularının devam ettiğini ilan etti. Büyükşehir Belediyesi, duyuruyu “Ulusal büst-heykel ve proje tasarım çalıştayı yarışma başvurular devam ediyor” başlığıyla internet sitesinden yayınladı.

CHP’li belediye, 21 Eylül’de başlayan başvuru ilanını, depremin sancılarının sürdüğü 5 Kasım’da tekrar yenileyerek İzmirlilere sundu.

İnsanı değil betonu önceleyen bir diğer CHP’li belediye Bornova...

Depremzedeye heykel!

Günlerdir evlerine giremeyen Bornovalılar, belediyeden “heykel” müjdesi aldı! Depremden en çok etkilenen ilçelerden Bornova’da, CHP’li belediye “daha heybetli Atatürk heykeli” açacaklarını duyurdu. Beze sarılı M. Kemal’in at üstündeki heykel görüntüsüyle skandal gelişmeyi İzmirlilere müjdeleyen belediyenin 4 Kasım’daki duyurusunda, “Cumhuriyet Meydanımızı, en değerli mücevherimiz Ata’mızın daha büyük ve daha heybetli heykeli ile taçlandırıyoruz. Açılışını Ata’mızı saygı ve minnetle andığımız 10 Kasım’da birlikte yapacağız” ifadeleri yer aldı. Gelen tepkiler üzerine ise Twitter paylaşımını silmek zorunda kaldı.

 

Yeni Akit Gazetesi

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