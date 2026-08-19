'Hükümet mevduatlara el koyabilir' söylentisi ülkeyi karıştırdı: Herkes bankalara koşup hesaplarını boşalttı, kriz başladı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, Haziran ayında gerçekleşen 4,5 milyar doların üzerindeki ve Temmuz ayındaki 7,3 milyar dolarlık çekimlerin ardından, Ağustos ayının ilk iki haftasında sistemden yaklaşık 3,4 milyar dolar değerinde nakti ruble çekildi. Ülkenin en büyük finans kurumu Sberbank’ın kıdemli yöneticisi Taras Skvortsov, bu yılki toplam çekim miktarının, Rusya’nın Ukrayna’yı tam ölçekli işgalinin ilk yılı olan 2022'deki 24,7 milyar dolarlık seviyenin neredeyse iki katına ulaşabileceğini belirtti. Sistemden çekilen paralar, askeri üretimi artırmaya yönelik devlet yönlendirmeli kredilerin ardından yükselen takipteki borçlar nedeniyle halihazırda zorlanan finans sektöründe likidite sorunlarına yol açtı.

HİÇ ÇEKEMEMEKTEN KORKUYORLAR

İsimsiz olarak The Washington Post'a konuşan eski bir üst düzey Rus finans yetkilisi, yaşanan krizden dolayı Ukrayna'nın İHA saldırılarını gösterdi. İsimsiz finansçı, "İHA’lar uçuyor. Bir şeyler yanıyor. Huzursuzluk büyüyor. İnsanların, paralarının hiç iade edilmeyebileceği bankalarda durması yerine yastık altında nakit olarak bulunması gerektiğine dair gündelik mantığı devreye giriyor olabilir" dedi. Eski yetkili ayrıca, "Bazı bankalar için bu gerçekten bir sorun. Bunu beklemiyorlardı ve tüm nakdi başka yerlere yatırdılar; buna rağmen insanlar gelip ayda yarım trilyon ruble çekiyor" dedi.

İŞLER İYİYE GİTİMYOR

Rusya Merkez Bankası eski danışmanı Alexandra Prokopenko, çekimlerin kamuoyunda derinleşen korkuyu yansıttığını vurguladı. Prokopenko, "Bu durum, insanların Rus bankacılık sistemine veya Rus finans sistemine hiç güvenmediği anlamına geliyor. Kamulaştırmayı düşük bir ihtimal olarak görüyorum ama çekimlere sınırlama getirebileceğini göz önünde bulunduruyorum" dedi. Sberbank yöneticisi Skvortsov ise "Her ay büyük bir çıkış yaşanıyor. Eğilim devam ederse işler iyiye gitmeyecek" diye akladı.