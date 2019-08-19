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Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu

19 Ağustos 2019 Pazartesi 02:15
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu
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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 02:15
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