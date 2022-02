Hükümet KDV’yi indirdi! Gözler etiketlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Karara imza attı

Sözlerine kendisine ve eşine geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür ederek başlayan Erdoğan, mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesi gereğince karar verildiğini söyledi. Kendisinin de bu karara imza attığını vurgulayan Erdoğan, “Böylece bunu yürürlüğe sokuyoruz, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yüzde 7 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda yürürken hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesi olacaktır” diye konuştu.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7’lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14’lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz. Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz.”