Hükümet karşıtı protesto: Tel Aviv'de önemli açıklamalar... 

İsrail’in Tel Aviv kentindeki “Rehineler Meydanı”nda toplanan İsrailliler önemli açıklamalar yaptı. İsrailliler Gazze Şeridi’nde kalan 13 İsraillinin cesedinin teslim edilmesini talep etti.

Açıklamalar yapan İsrailliler şu açıklamalarda bulundu:

Göstericiler, hükümete esirlerin ve ölen rehinelerin geri getirilmesi için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

Protestolar, esir krizinin hala çözülememiş olmasından kaynaklanıyor. İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in saldırıları devam ediyor ve Gazze’de 18 rehinenin hala kayıp durumda olduğu ya da öldüğü tahmin ediliyor.

Göstericiler, kayıpların kalıntılarının iadesini sağlaması gerektiğini vurgularken, "Onları geri getirin” ve “Artık beklemek istemiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.