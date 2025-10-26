  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Hükümet karşıtı protesto: Tel Aviv'de önemli açıklamalar... 
Dünya

Hükümet karşıtı protesto: Tel Aviv'de önemli açıklamalar... 

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hükümet karşıtı protesto: Tel Aviv'de önemli açıklamalar... 

İsrail’in Tel Aviv kentindeki “Rehineler Meydanı”nda toplanan İsrailliler önemli açıklamalar yaparak Gazze Şeridi’nde kalan 13 İsraillinin cesedinin teslim edilmesini talep etti.

İsrail’in Tel Aviv kentindeki “Rehineler Meydanı”nda toplanan İsrailliler önemli açıklamalar yaptı.  İsrailliler Gazze Şeridi’nde kalan 13 İsraillinin cesedinin teslim edilmesini talep etti.

Açıklamalar yapan İsrailliler şu açıklamalarda bulundu:

Göstericiler, hükümete esirlerin ve ölen rehinelerin geri getirilmesi için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

Protestolar, esir krizinin hala çözülememiş olmasından kaynaklanıyor. İsrail ile Hamas arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in saldırıları devam ediyor ve Gazze’de 18 rehinenin hala kayıp durumda olduğu ya da öldüğü tahmin ediliyor.

Göstericiler, kayıpların kalıntılarının iadesini sağlaması gerektiğini vurgularken, "Onları geri getirin” ve “Artık beklemek istemiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın Filistin koreografisi, İsrail medyasını rahatsız etti: UEFA'ya şikayet!
Galatasaray'ın Filistin koreografisi, İsrail medyasını rahatsız etti: UEFA'ya şikayet!

Spor

Galatasaray'ın Filistin koreografisi, İsrail medyasını rahatsız etti: UEFA'ya şikayet!

İsrail ve FETÖ ruh ikizi gibi! Siyonist hırsızdan terörist Gülen tarifesi
İsrail ve FETÖ ruh ikizi gibi! Siyonist hırsızdan terörist Gülen tarifesi

Dünya

İsrail ve FETÖ ruh ikizi gibi! Siyonist hırsızdan terörist Gülen tarifesi

İsrailli milletvekili isyan etti "Harekete geçin" Katil yeni soykırım peşinde!
İsrailli milletvekili isyan etti “Harekete geçin” Katil yeni soykırım peşinde!

Gündem

İsrailli milletvekili isyan etti “Harekete geçin” Katil yeni soykırım peşinde!

İsrail, kendi ayağına kurşun sıkmıştır
İsrail, kendi ayağına kurşun sıkmıştır

Gündem

İsrail, kendi ayağına kurşun sıkmıştır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23