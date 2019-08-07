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‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın ardından 4 Ağustos’taki seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen eşi Gülfer Ağır, mazbatasını ve mührünü alarak koltuğuna oturdu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu

31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen ve mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın ardından 4 Ağustos’taki seçimlerde AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen eşi Gülfer Ağır, mazbatasını ve mührünü alarak koltuğuna oturdu.


Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde gerçekleştirilen seçimde Gülfer Ağır 894 oy alarak belediye başkanı seçildi. Rakibi olan Vatan Partisi Adayı Gazi Sabancı ve BTP Adayı Mustafa Doğan’ı geride bırakarak seçilen Gülfer Ağır, Besni İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra belediyede düzenlenen tören ile mührünü alarak makam koltuğuna oturdu.


Devir teslim törenine AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat mensupları devir teslim törenine katıldı. Gülfer Ağır ve Milletvekili Aydın, belediye önünde toplanan kalabalığa teşekkür konuşması yaptı.


Belediye Başkanlığı görevini kaymakamlık oluru ile yürüten Belediye Yazı İşleri Müdürü Muhittin Mutlu, görevi Gülfer Ağır’a devretti. Mazbatası ve mührü verilen Ağır’a, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş de çiçek takdim etti.


Koltuğuna oturan Adıyaman’ın ilk kadın Belediye Başkanı Gülfer Ağır kendisine gösterilen ilgiden dolayı Suvarlı halkına teşekkür ederek, “Suvarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. En iyi şekilde de bu görevi yapacağıma inanıyorum. Herkesin huzurunda Suvarlı halkına çok teşekkür ediyorum. Hizmet için varım, hizmeti de yapacağıma inanıyorum. İlk olarak suyla ilgili problemi gidereceğiz, Fatma Şahin başkanımızla beraber. Sonradan halk eğitim kursu açmayı düşünüyorum. Ondan sonra da projeler tek tek devam edecek” dedi.


AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise yaptığı açıklamada, “Gülfer hanımı biz sadece kadın olduğu için değil, kadın olması önemli ama ayrıca hizmete ehil birisi olarak gördük. Gerçekten projeleri olan, ön görüsü olan, vizyonu olan ve Suvarlı halkına kendini adadığını gördüğümüz için aday kıldık. Suvarlı halkı da Gülfer hanımın etrafında kenetlendi. Bu bir ilktir, Adıyaman’a artık kadın eli değmeye başladı. Ben inanıyorum ki hizmetin yanı sıra o kadında var olan merhametiyle, şefkatiyle siyasete daha böyle uzlaşmacı bir dil, daha kucaklayıcı bir yaklaşım, beraberinde gelecektir. Suvarlı huzur içerisinde çok ciddi hizmetler alacaktır. Gerek bizlerin, gerek teşkilatlarımızın, gerek diğer belediyelerimizin desteğiyle hep birlikte Suvarlı’nın ihtiyacı talebi neyse Gülfer hanımla birlikte çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:03
  1. doğa

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