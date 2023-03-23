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Dünya Hükümet çalışanlarına TikTok ve Telegram uyarısı!
Dünya

Hükümet çalışanlarına TikTok ve Telegram uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 09:20:00 -
Hükümet çalışanlarına TikTok ve Telegram uyarısı!

Norveç Adalet Bakanlığı, hükümet yetkililerine TikTok ve Telegram'ı iş cihazlarına yüklememeleri talimatı verdi.

Bakanlık açıklamasında Telegram "Rus kökenleri", TikTok ise "Çin Kökenleri" nedeniyle şüpheli olarak belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya platformlarının iş için gerekliyse, ayrı bir cihaza kurulmaları gerektiği ifade edildi.

Çin hükümetiyle bağları nedeniyle eleştirilen TikTok, birçok Batılı ülke ve bazı Asya ülkelerinde yasaklanmış durumda.

Norveç, Telegram'ı kısıtlamalara dâhil eden ilk ülke oldu. (İLKHA)
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