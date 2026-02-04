Hukuki sorumluluk kimde? Çatılardan düşen buzlar ölüm saçıyor

Erzurum’da kış şartları günlük yaşamı tehlikeli hale getirdi. Yakutiye ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın ile seyir halindeki araçlar, çatılardan düşen buz ve kar kütlelerinden son anda kurtuldu. Yaşananlar ise vatandaşları kaygılandırıyor.

Son anda kurtuldu

Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri ve sarkan buzlar tehlike oluşturuyor. Yakutiye ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir araç sürücü de düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kamyonetten eşya boşaltan esnaf çatıdan düşen kar kütlesinden kıl payı kurtulurken, araç zarar gördü. Yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine düşen kar kütlesi de aracı hurdaya çevirdi. Uzmanlar, vatandaşları hem can hem de mal güvenliği konusunda dikkatli olmaya davet etti.

"Bina maliki tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya"

Kış aylarında düşük sıcaklıklar ve yoğun kar yağışları nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluşmasının yaygın bir durum olduğunu belirten Arabulucu Avukat Selçuk Yıldız, "Bu buzlar, düşerek maddi hasara veya yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu tür olaylar neticesinde ortaya çıkan zararların hukuki sorumluluğunun tespiti, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve genel hukuk prensipleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Özellikle kış aylarında buz sarkıtlarının oluşmasını engellemek için şu önlemler alınmalıdır: Çatıların kar ve buzdan temizlenmesi, yağmur suyu tahliye sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi, çatı yalıtımında bozulma olup olmadığının incelenmesi, çevrede yaşayanların güvenliğini sağlamak için uyarı levhaları ve bariyerlerin kullanılması. Eğer malikin bu yükümlülükleri yerine getirmediği ve zarar bu nedenle meydana geldiği tespit edilirse, bina maliki tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Çatı temizliği önemli

Yıldız, buz sarkıtlarının önlenmesi için bina malikleri ve yöneticilerin düzenli bakım yaptırması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle kar yağışı sonrası çatı temizliği ve güvenlik şeritlerinin çekilmesi gibi önlemler alınmalıdır. Bu tedbirler alınmadığı takdirde meydana gelen zarardan dolayı sorumluluk doğacaktır. Kış aylarında çatılardan düşen buzlar nedeniyle meydana gelen zararlar, özellikle bina malikleri ve yöneticiler açısından hukuki sorumluluk doğurabilmektedir. TBK ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde zararın oluşumunda ihmali olan tarafların kusurları araştırılarak, maddi ve manevi tazminat talepleri değerlendirilmektedir. Bu anlamda bina sahiplerinin ve yönetimlerinin düzenli bakım ve önleyici tedbirler alarak, muhtemel hukuki sorumluluk riskini minimize etmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.