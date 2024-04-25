  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marketlerde satılan o sütlerde kuş gribi virüsüne rastlandı! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

TBMM'nin gündemi emekliler! Maaş zammına ek sosyal refah desteğinin detayları belli oldu! Ne kadar zam gelecek?

Aynı yalanda buluştular! Ha Emperyalist Biden ha Komünist Erkan Baş

Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı

Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili

Böyle kandırmaya çalışmışlar! İşte işgalcilerin Osmanlı askerlerine attıkları broşürler

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha!

Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir

Cem Küçük, İngiltere'de ucuz Türkiye'de pahalı gıda ürünlerini sıraladı! Listeyi gören çileden çıktı
Aktüel "Hukuk ve Siyaset Akademisi" MTTB’de başlıyor!
Aktüel

"Hukuk ve Siyaset Akademisi" MTTB’de başlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:16:00 -
"Hukuk ve Siyaset Akademisi" MTTB’de başlıyor!

Şuurlu bir gençliğin yetişmesi için kurulan ve bir asrı geride bırakan Milli Türk Talebe Birliği, anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını gediğine koymak için faaliyetlerine hız kesmeden devam eden MTTB yönetimi bu minvalde gençlere yönelik hukuk ve siyaset akademisi düzenliyor. MTTB Genel Merkezinde 4 hafta boyunca sürecek olan Hukuk ve Siyaset Akademisinde alanında uzman isimler, katılımcılarla bir araya gelerek tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşacaklar. Geleceğin hukukçuları ve siyasetçilerini yetiştirecek akademiye, Milli Savunma Eski Bakanı Dr. Hulusi Akar, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç ve İstanbul 2. Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı ders verecek. Ayrıca, program sonunda konuklara soru sorma ve onlarla tanışma imkânı sağlayacak olan buluşmada, hukuk ve siyaset alanındaki güncel konuların da tartışılmasına zemin sağlanacak. Katılımcılarına sadece bilgi sunmakla kalmayacak olan "Hukuk ve Siyaset Akademisi" aynı zamanda gençlerin geleceğe dönük kariyer planı yapmalarına, katkı sağlayacak. 4 haftalık akademinin en az 3 haftasına katılım sağlayarak, programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Kayıtların ücretsiz olduğu akademide son başvurular bugün (25 Nisan 2024) mesai bitimine kadar alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23