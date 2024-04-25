"Hukuk ve Siyaset Akademisi" MTTB’de başlıyor!

Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını gediğine koymak için faaliyetlerine hız kesmeden devam eden MTTB yönetimi bu minvalde gençlere yönelik hukuk ve siyaset akademisi düzenliyor. MTTB Genel Merkezinde 4 hafta boyunca sürecek olan Hukuk ve Siyaset Akademisinde alanında uzman isimler, katılımcılarla bir araya gelerek tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşacaklar. Geleceğin hukukçuları ve siyasetçilerini yetiştirecek akademiye, Milli Savunma Eski Bakanı Dr. Hulusi Akar, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç ve İstanbul 2. Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı ders verecek. Ayrıca, program sonunda konuklara soru sorma ve onlarla tanışma imkânı sağlayacak olan buluşmada, hukuk ve siyaset alanındaki güncel konuların da tartışılmasına zemin sağlanacak. Katılımcılarına sadece bilgi sunmakla kalmayacak olan "Hukuk ve Siyaset Akademisi" aynı zamanda gençlerin geleceğe dönük kariyer planı yapmalarına, katkı sağlayacak. 4 haftalık akademinin en az 3 haftasına katılım sağlayarak, programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Kayıtların ücretsiz olduğu akademide son başvurular bugün (25 Nisan 2024) mesai bitimine kadar alınacak.