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Eğitim Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık en düşük başarı sırası kaç?
Eğitim

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık en düşük başarı sırası kaç?

Üniversite sınavı 18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bazı bölümlerin en düşük başarı sıralaması araştırılmaya başlandı. Peki, tıp fakültesi en düşük başarı sıralaması kaç?

Yeniakit Publisher
2022-07-19 11:15:00 -
Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık en düşük başarı sırası kaç?

Üniversite hayali kuran milyonlar 18 Temmuz Pazartesi günü sonuçlarına ulaştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bazı bölümlerin en düşük başarı sıralaması da araştırılmaya başlandı. Peki, hukuk, eczacılık, top fakültesi başarı sıralaması nedir?

Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık en düşük başarı sırası kaç?

18-19 Haziran’da gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları beklenenden üç gün önce yani 18 Temmuz’da açıklandı. Tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Adaylar bazı bölümlerin en düşük başarı sıralamasının kaç olduğunu araştırmaya başladı.

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