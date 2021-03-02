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Gündem Hukuk Fakültesi eğitim yılı kaç oldu? Hukuk Fakültesi kaç yıl?
Gündem

Hukuk Fakültesi eğitim yılı kaç oldu? Hukuk Fakültesi kaç yıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısındaki yaptığı konuşmasında Hukuk Fakültelerinin eğitimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine birçok vatandaş, Hukuk Fakültelerindeki öğrenim süresinin kaç yıl olduğunu ve söz konusu eğitimlerine ilişkin alınan yeni kararları araştırmaya başladı. Peki, Hukuk Fakültesi eğitim yılı kaç oldu? Hukuk Fakültesi kaç yıl?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 15:52:00 -
Hukuk Fakültesi eğitim yılı kaç oldu? Hukuk Fakültesi kaç yıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısındaki yaptığı konuşmasında Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin daha nitelikli bir eğitim almaları adına Hukuk Fakültelerinin eğitimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamaların üzerine Fakülte öğrencileri, Hukuk Fakültesi öğrenim süresinin değiştirilip değiştirilmediğini araştırmaya başladı. Peki, Hukuk Fakültesi eğitim yılı kaç oldu? Hukuk Fakültesi kaç yıl?

Hukuk Fakültesi eğitim yılı kaç oldu? Hukuk Fakültesi kaç yıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısındaki yaptığı konuşmasında Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkardıklarını ve kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçirdiklerini açıkladı.

Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyor olduklarını ifade etti.

Hukuk Fakülteleri için başarı sıralaması kaç oldu?

İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım ToplantısıHukuk Fakültelerine girişte esas alınan başara sıralaması, geçtiğimiz günlerde YÖK’ün yaptığı açıklamayla değiştirilmişti.

Yükseköğrenim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere Hukuk Fakültelerine girişte esas alınan başara sıralaması şartının 125 binden 100 bine çekildiği duyuruldu.

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