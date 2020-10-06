Hukuk fakültelerinin ilk dersi Şentop’tan

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şentop, şunları dile getirdi: “Öğrencilerimiz, bu farklılığı üniversite birinci sınıftan itibaren idrak edip buna uygun bir çalışma yöntemi benimsemezlerse sonraki yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını tecrübelerimle söyleyebilirim. Bu açıdan öğrencinin kendisini disipline etmesi, bir metod benimsemesi çok önemli. Hukuk okumak çok önemli bir tercih. Çünkü diğer mesleklerden, alanlardan farklı olarak hukuk, hayatımızın aslında görünmeyen yüzüdür.”