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Siyaset Hukuk fakültelerinin ilk dersi Şentop’tan
Siyaset

Hukuk fakültelerinin ilk dersi Şentop’tan

Aynı zamanda öğretim üyeliğinde bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesinin hukuk fakültelerinin ilk ortak dersini video konferansla verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:14:00 -
Hukuk fakültelerinin ilk dersi Şentop’tan

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şentop, şunları dile getirdi: “Öğrencilerimiz, bu farklılığı üniversite birinci sınıftan itibaren idrak edip buna uygun bir çalışma yöntemi benimsemezlerse sonraki yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını tecrübelerimle söyleyebilirim. Bu açıdan öğrencinin kendisini disipline etmesi, bir metod benimsemesi çok önemli. Hukuk okumak çok önemli bir tercih. Çünkü diğer mesleklerden, alanlardan farklı olarak hukuk, hayatımızın aslında görünmeyen yüzüdür.”

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