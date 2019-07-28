‘Hukuk eli ile terör destekçileri aklandı’ “Barış Bildirisi” adı altında teröristlere destek niteliğinde bildiri imzalayan sözde ‘akademisyenler’in yargılanması hususunda ‘hak ihlali’ kararı alan AYM’ye tepkiler büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları, AYM oylamasında yaşanan eşitlik sonrası Arslan’ın kullandığı oyun 2 oy sayıldığı iddiaları üzerine tepki tweetleri atmaya başladı.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr Anayasa Mahkemesi’nin, “Barış Bildirisi” adı altında PKK’ya destek niteliğindeki bildirisine imza attığı için yargılanan akademisyenler hakkında verdiği “hak ihlali” kararı sonrası vatandaşın tepkisi büyüyor. Twitter üzerinden eleştirilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, oylamada eşitlik yaşandığı ve bunun üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın oyunun 2 oy niteliğinde kabul edildiği iddiaları üzerine, Arslan’a yönelik tepki paylaşımları yapmaya başladılar. “Asker ve polisin teröristlere müdahalesi için ‘planlı kıyım’ demişlerdi” Sözde ‘akademisyenler’, devlete ve meşru güvenlik güçlerine iftiralar savuran ve PKK faaliyetlerini devletin üstüne yıkarak devleti suçlu göstermeye çalışan bir bildiri yayınlamışlardı. Terör örgütü PKK’nın güneydoğuda gerçekleştirdiği katliamları durdurmak ve halkın refah içinde yaşamasını sağlamak adına devlet eliyle başlatılan sokağa çıkma yasakları ve halkın güvenli bölgelere tahliyesini “bilinçli sürgün” olarak lanse eden “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” isimli PKK’ya destek bildirisi yargıya taşınmış, imzalayan akademisyenler hakkında dava açılmıştı. AYM’nin, akademisyenlerin yargılanmasının ‘hak ihlali’ olduğuna yönelik aldığı karar sonrası, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini attıkları tweetlerle dile getirmeye başladı.

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