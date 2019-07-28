0553 313 94 23

‘Hukuk eli ile terör destekçileri aklandı’

“Barış Bildirisi” adı altında teröristlere destek niteliğinde bildiri imzalayan sözde ‘akademisyenler’in yargılanması hususunda ‘hak ihlali’ kararı alan AYM’ye tepkiler büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları, AYM oylamasında yaşanan eşitlik sonrası Arslan’ın kullandığı oyun 2 oy sayıldığı iddiaları üzerine tepki tweetleri atmaya başladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:37
‘Hukuk eli ile terör destekçileri aklandı’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr  Anayasa Mahkemesi’nin, “Barış Bildirisi” adı altında PKK’ya destek niteliğindeki bildirisine imza attığı için yargılanan akademisyenler hakkında verdiği “hak ihlali” kararı sonrası vatandaşın tepkisi büyüyor.

Twitter üzerinden eleştirilerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, oylamada eşitlik yaşandığı ve bunun üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın oyunun 2 oy niteliğinde kabul edildiği iddiaları üzerine, Arslan’a yönelik tepki paylaşımları yapmaya başladılar.

“Asker ve polisin teröristlere müdahalesi için ‘planlı kıyım’ demişlerdi”

Sözde ‘akademisyenler’, devlete ve meşru güvenlik güçlerine iftiralar savuran ve PKK faaliyetlerini devletin üstüne yıkarak devleti suçlu göstermeye çalışan bir bildiri yayınlamışlardı. Terör örgütü PKK’nın güneydoğuda gerçekleştirdiği katliamları durdurmak ve halkın refah içinde yaşamasını sağlamak adına devlet eliyle başlatılan sokağa çıkma yasakları ve halkın güvenli bölgelere tahliyesini “bilinçli sürgün” olarak lanse eden “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” isimli PKK’ya destek bildirisi yargıya taşınmış, imzalayan akademisyenler hakkında dava açılmıştı. AYM’nin, akademisyenlerin yargılanmasının ‘hak ihlali’ olduğuna yönelik aldığı karar sonrası, sosyal medya kullanıcıları tepkilerini attıkları tweetlerle dile getirmeye başladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:37
  1. AYM
  2. Anayasa Mahkemesi
  3. Zühtü Arslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    1. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    2. Erdemli’de uyuşturucu operasyonu
    3. Filmden esinlendi! 2 yıl içinde 81 il,..
    4. Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye..
    5. Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1..
    6. Manisa'da fabrikada yangın
    7. Otomobil yayla dönüşü uçuruma..
    8. Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi..
    9. Yürüme engelli genç akülü tekerlekli..
    10. (Özel Haber) Fabrikasyon ürünler..
    11. Antalya’da merdiven altı üretilen bin..
    12. Fenerbahçe'de 2 sakatlık depremi birden
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. İngiliz medyası gerçekleri duyurdu!..
    15. Tarlaları talan eden domuzlar..
    16. Meslektaşları tatilde, onlar okulu..
    17. Hindistan’daki sel felaketinde bilanço..
    18. Ebeveynler bu tehlikenin farkında mı?..
    19. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    20. Dedesinin yaptığı oklarla başladığı..
    21. Bingöl'de çiftçi eğitimleri aralıksız..
    22. O meslek grubunda olanlar dikkat!..
    23. Kontrolden çıkan otomobil ağaca..
    24. 15 yaşındaki Kerem, kick boks ile..
    25. Manisa’da çöpte bebek cesedi bulundu
    26. ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü..
    27. Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden..
    28. Dışarısı 44 derece, içeride sobayla..
    29. Germencik’te silahlı kavgada 3 kişi..
    30. İtalya'da olumsuz hava koşulları 3 can..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek