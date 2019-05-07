0553 313 94 23

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye’nin ilk av tüfeği üreticisi olduğu belirtilen Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti.

07 Mayıs 2019 Salı 14:34
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye’nin ilk av tüfeği üreticisi olduğu belirtilen Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı gerçekleşti. Gündemi yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu seçimi olan toplantıda Naci Tanık, yönetim kurulu ile birlikte yeniden seçilerek güven tazeledi.



Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin bu yılki genel kurul toplantısının ana konusu üç yılda bir gerçekleşen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu seçimiydi. 2015’ten bu yana başkanlık yapmakta olan 6’ncı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, güven tazeleyerek Yönetim Kurulu ile birlikte tekrar başkanlığa seçildi.



Ortaklarla bire bir değerlendirme


Yapılan bilgilendirmede; Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık ve kurul üyeleri, toplantıda 2016 yılından bu yana kattığı değerleri 362 ortağıyla paylaştı. Makro gelişmelere de yer verilen sunumda, en büyük pazarlarının Amerika olduğunu ve 42 ülkeye ihracat yaptıklarını, ek olarak da 8 ülke ile görüşmelerin sürdüğünden bahsedildi. Yurtiçi satışların ise yüzde 62,8 oranında arttığının altı çizildi.



Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve müşteri memnuniyeti de gündemde


Müşteri geri dönüşlerine oldukça önem verdiklerini söyleyen yönetim kurulu başkan ve üyeleri, sosyal medyada kooperatif hakkındaki öne çıkan olumlu yorumlara da değindi. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapılan projeleri içeren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin videosu ile sunum sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İKÜ, insana saygı ödülüne layık görüldü
    1. İKÜ, insana saygı ödülüne layık görüldü
    2. Manisa BBSK Tuzla maçına hazır
    3. İstanbul’da yağmur etkili olmaya..
    4. Resmi olarak duyuruldu! Pegasus, Onur..
    5. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    6. Sınırı geçmeye çalışan terörist..
    7. Başkan Avcı, çalışan personelin..
    8. Traktör ile binek araç kaza yaptı: 2..
    9. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    10. Trafik polisini şehit eden sürücü..
    11. "Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş..
    12. TSK’nın yükünü azaltacak projede sona..
    13. Hırsızlık için girdiği trafo..
    14. Belediyesporlu voleybolcular kupalara..
    15. Trafo merkezinde akıma kapılan şahıs..
    16. Acı haber 3 yıl sonra geldi! Şehit oldu
    17. Kuşadası Ticaret Odası’nda İŞKUR..
    18. Başkan Günel, Kuşadalılarla iftar..
    19. Beyin kanaması geçiren gazeteci defin..
    20. ADÜ ilk iftarda bir araya geldi
    21. (Özel) Ampute kız Bangladeş birincisi..
    22. Yangında balkondan atlayan genç kızı..
    23. Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü
    24. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi olağan..
    25. Mutlu olmak için sağlıklı beslenin
    26. Fenerbahçe'de Akhisarspor mesaisi..
    27. Taban Simidi tanıtımına Başkan..
    28. Kızı baltayla öldürülen baba yürek..
    29. TTK'ye maden işçisi alımı
    30. Okçuluk: Dünya Kupası
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak