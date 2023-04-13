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Gündem Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Gündem

Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:26:00 -
Hudutlarda sıcak gelişme! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda 2'si FETÖ, 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) sıcak bir açıklama geldi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

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