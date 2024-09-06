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Gündem Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı
Gündem

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 17:38:00 -
Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor! FETÖ ve PKK üyeleri kıskıvrak yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sınırlardaki operasyonları titizlikle devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

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