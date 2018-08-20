THY - Kastamonu
0553 313 94 23

‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz açtırmıyor

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri, 2 farklı bölgede Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hudut kartallarının yakaladıkları şahısların arasında terör örgütü FETÖ’ye bağlı bir okulun genel müdürü olduğu öğrenildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:36
‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz açtırmıyor

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na sınır birlikleri Edirne’nin Meriç ilçesi mevkiinde, askeri yasak bölgede devriye atarken, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma girişimde bulunan birisi kadın 2 kişiye gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ilk incelemelerinde, S.G.’nin FETÖ’ye ait bir okulun Eskişehir ilindeki şubesinin genel müdürü olduğu, eşi H.G.’nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ‘Hudut kartalları’ Merkez’e bağlı Bosnaköy mevkii askeri yasak bölgede gözaltına aldığı H.K. isimli şahsında FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirtildi. Yakalanan şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:36
  1. Eskişehir
  2. Edirne
  3. edirne
  4. fetö
  5. hudut kartalları
  6. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    1. Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    2. Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye..
    4. Dünya İnsani Yardım Günü
    5. Arefe günü acı haber! Akıma kapılan..
    6. Avcılar'da 5 katlı binada yangın!..
    7. Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı..
    8. Tatil beldesi Bodrum'da şok görüntü!..
    9. Türkiye, ABD'yi uluslarası yargıya..
    10. Yolda yürürken kalp krizi geçirip can..
    11. Mesut Özil'e küstah saldırı: Irkçılık..
    12. Almanya bu yılı da lider kapatacak!..
    13. Görevi bugün devraldı! Yeni dönem..
    14. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    15. Tamamı yerli ve milli… Türkiye..
    16. Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte..
    17. Fransa'da şarbon alarmı!
    18. Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına..
    19. Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye..
    20. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda