‘Hudut kartalları’ FETÖ’cülere göz açtırmıyor

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na sınır birlikleri Edirne’nin Meriç ilçesi mevkiinde, askeri yasak bölgede devriye atarken, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma girişimde bulunan birisi kadın 2 kişiye gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ilk incelemelerinde, S.G.’nin FETÖ’ye ait bir okulun Eskişehir ilindeki şubesinin genel müdürü olduğu, eşi H.G.’nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ‘Hudut kartalları’ Merkez’e bağlı Bosnaköy mevkii askeri yasak bölgede gözaltına aldığı H.K. isimli şahsında FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirtildi. Yakalanan şahısların tamamlanan işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.