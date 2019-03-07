Hudut Birlikleri ve jandarma ekipleri 437 kişiyi yakaladı Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 437 düzensiz göçmen, Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde yakalandı.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 437 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut Birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İşlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüler Enez, Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçelerinde yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Fas, Filistin, Bangladeş, Mısır, Suriye, İran, Somali, Tunus ve Libya uyruklu 437 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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