Hudut birlikleri 117 göçmen yakaladı
Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 117 düzensiz göçmen yakalandı.14 Mart 2019 Perşembe 15:54
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
6 ayrı uyruktan 117 göçmen
Uzunköprü, Meriç ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı Yenikadın köyünde yapılan denetimlerde, Cezayir, Fas, Filistin, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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