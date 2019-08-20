0553 313 94 23

Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı

20 Ağustos 2019 Salı 23:19
Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yeniden başladı

ADEN (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik öneme sahip Hudeyde kentinin güneyinde ve Tuhayta ilçesinde çatışmalar yaşanıyor.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Güçleri basın ofisinden yapılan açıklamada, Husi milislerinin bölgede koalisyon güçlerine karşı topçu ateşiyle saldırı başlattığı ifade edildi.

Husilerin, İsveç'te imzalanan anlaşmayı ve ateşkesi baltalayarak Hudeyde kentini yoğun bombardımana tuttuğu belirtilen açıklamada, saldırıların vatandaşların mülklerine zarar vererek bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Husilere ait "El-Mesira" internet sitesinde yer alan haberde ise, "Hükümet güçleri ateşkesi sağlamak adına İsveç'te imzalanan Stockholm Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ediyor ve sonucunda sivil kayıplara neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış, ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", geçen ay Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:19
  1. Hudeyde
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama
    1. Ne zaman emekli olurum? Emeklilik..
    2. Atletizmin şampiyonları Bursa'da..
    3. Hangi sebze ve hangi meyve kaç kalori?..
    4. Bakan Soylu: “Bu gece Türkiye’nin..
    5. Diyanet'ten 'çizgi film'..
    6. Hudeyde'de Husiler ile hükümet güçleri..
    7. Trump : “Rusya G7’ye geri dönmeli”
    8. Beşinci hastalık nedir? Beşinci..
    9. Horasan’da muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    10. Bodrum'da "3 Tenor" konseri
    11. Daniel Sturridge kimdir nereli ve kaç..
    12. Başkanın üzerine araç sürdü, o anlar..
    13. Trump, Rusya'nın G7'ye katılmasını..
    14. İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş..
    15. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı..
    16. Samsun İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama
    17. Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs..
    18. Duygulandıran 'Suriyeli' belgeseli!..
    19. Sakaryaspor Kocaelispor hazırlık maçı..
    20. Kına gecelerinin olduğu gün kaza..
    21. "Tek hedefimiz şu an için Antalya maçı"
    22. Kök hücre nakli caiz midir?
    23. Devrilen traktörün altında kalan..
    24. Kolonoskopi nasıl uygulanır?
    25. "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülü..
    26. Soylu, Van, Diyarbakır Mardin'e kayyım..
    27. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki..
    28. İzmir'de orman yangını
    29. ABD Özel Temsilcisi Katar'da Taliban..
    30. Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz