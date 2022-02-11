HÜDAPAR'dan nükleer santrallere destek

YENİ AKİT ANKARA

Diyarbakır’da yaptığı esnaf ziyareti sonrası konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulursanız kendi vatandaşınızı, esnafınızı ve sabit gelirli vatandaşlarınızı enerji fiyatları altında ezdirmezsiniz” diyerek nükleer enerji konusunda atılan adımlara destek verdi.

“Nükleer enerji konusunda Türkiye adım atmalıdır”

Hükümete de çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, “Küresel çapta enerji fiyatlarıyla ilgili bir krizi var. Türkiye de enerji konusunda dışa bağımlı. Eğer siz fosil yakıtlardan ve doğalgazdan elektrik üretiyorsanız; dışarıda gaz ve petrol fiyatları artınca içerde de fiyatlar artacaktır. O yüzden ucuz enerji elde etmenin yolunu Türkiye bulmalıdır. Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretme konusunda Türkiye biraz daha yatırım yapmalıdır. Başından beridir şunu söylüyoruz: Eğer siz ihracatınızı artırmak, dış ticaret açığınızı kapatmak istiyorsanız enerji ve üretim maliyetlerini mutlaka aşağı çekmelisiniz. Bazıları itiraz ediyor ama nükleer enerji konusunda -eğer usulüne uygun bir şekilde yapılırsa- Türkiye adım atmalıdır diye söylüyoruz. Eğer enerji fiyatları aşağı çekilirse ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulursanız kendi vatandaşınızı, kendi esnafınızı veya sabit gelirli vatandaşlarınızı enerji fiyatları altında ezdirmezsiniz.” şeklinde konuştu.