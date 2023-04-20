HÜDAPAR'dan CHP'ye 'mutfaktan' ayar

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bebek katili PKK uzantısı HDP’ye yönelik tepkileri “Kürtlere terörist diyorlar” çarpıtmasıyla nitelendirdiği videosuna anlamlı bir karşılık geldi.

Kılıçdaroğlu’nun 17 Nisan’da sosyal medya hesapları üzerinden “Kürtler” başlığıyla yayınladığı 1.35 dakikalık videosuna, Doğu ve Güneydoğu’nun kilit oluşumu Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) cevap verdi.

HÜDAPAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er, mutfaktan yayınladığı videoda CHP’nin gerçek yüzünü anlattı. Türkçe ve Kürtçe yapılan konuşma, HÜDAPAR Gençlik Kolları sosyal medya hesaplarından “CHP aynı CHP” etiketiyle paylaşıldı.

“Sayın Kılıçdaroğlu mutfağımıza hoşgeldiniz” ifadesiyle sözlerine başlayan HÜDAPAR Gençlik Kolları Başkanı Er, “Yine bir seçim döneminde biz Kürtlerin varlığını hatırlamışsınız. O halde biz Kürt gençlerinden size gelsin.” dedi.

"Özür dileyecek misiniz Kılıçdaroğlu?"

Hamdullah Er, şu ifadeleri kullandı:

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“Doğrudur. Sadece seçim dönemi aklınıza geliyoruz. Çok ayıp. Dinle! Bu sözler Kürt gençlerinden sana gelsin. Evet. Yapılan propagandalara kanmıyoruz. Geçmişinizi unutturma çabalarınıza da kanmıyoruz. Biz sizi tanıyoruz. Nereden mi tanıyoruz? Dersim’den, Zilan’dan tanıyoruz. Kürtlere ölüm yağdıran uçaklarınızdan, on binlerce Kürt’ü katleden zihniyetinizden tanıyoruz. Biz Kürt gençleri olarak tarihi hafızamızı daima diri tutuyoruz. Ve biliyoruz ki bugün kimliğimizin, dilimizin ve varlığımızın inkarı CHP’nin eliyle olmuştur. Red, inkar ve asimilasyon politikalarının mimarı sizsiniz. Unutturamazsınız. Irkçılık, zihniyetinizin amentüsüdür. Dilimizi, kimliğimizi siz yasakladınız. Asla unutmayacağız…

Kılıçdaroğlu, Dersim’de, Zilan’da işlediğiniz katliamlardan dolayı özür dileyecek misiniz? Başta anadilde eğitim olmak üzere Kürtlerin temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvenceye kavuşturulması konusunda somut önerileriniz var mı? Yoksa sadece işin edebiyatını mı yapacaksınız? Geçin Kılıçdaroğlu geçin. Kürt halkının hafızası dipdiri. Ve bütün bunlardan dolayı size Kürtlerden oy yok! Çünkü ‘Ataların düşmanı evlatlara dost olmaz.’”