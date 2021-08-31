Hüdapar ittifak kararını duyurdu

Kayseri'de basın mensuplarıyla bir araya gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, temsilde adaletin sağlanması için barajın aşağıya çekilmesi değil, sıfırlanması gerektiğini belirtti. Yapıcıoğlu’na Hüda Par’ın ittifak konusundaki tercihi de soruldu.

İLKHA'nın haberine göre; Çorum ve Yozgat'ın ardından Kayseri'de sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yapıcıoğlu, esnaf ziyaretini gerçekleştirerek, esnafın sorunlarını dinledi. Mevsimlik işçilerle de bir araya gelen Yapıcıoğlu, işçilerin taleplerini dinledi.

İttifakların, siyasetin doğasında yer aldığını ve bu sistemin zorlaması olduğunu belirten Yapıcıoğlu, önceki seçimde herhangi bir ittifakta yer almadıklarını, gelecek seçim için de şu an herhangi bir ittifaka angaje olmadıklarını, ilkelerine uygun bir ittifak teklifi olursa değerlendireceklerini kaydetti.

Erken seçim tartışmalarına dair sorulan bir soruya Yapıcıoğlu, yakın gelecekte bir seçim kararı alınacağını düşünmediğini ve öyle bir beklentisinin bulunmadığını, HÜDA PAR'ın seçime her zaman hazır olduğu belirtti.