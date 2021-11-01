HÜDAPAR: 6284 sayılı kanun aileyi felakete götürüyor

YENİ AKİT ANKARA

HÜDAPAR Genel Merkezi'nin 1 Kasım 2021 gündem değerlenmesinde konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Aileyi felakete götüren mevzuat"

"Mevcut yasaların, genç yaşta evlilik ve dini nikâha dönük olumsuz bakış açısından kaynaklanan ve aileyi felakete götüren bu mevzuat, topluma telafisi imkânsız mağduriyetler ve acılar yaşatmaktadır.



Toplumumuzun sosyolojik bir gerçeği olan genç yaşta kurulan yuvalar, bize uygun olmadığı halde Batı'nın dayatmasıyla çıkarılan kanunlarla ve devlet eliyle dağıtılmaktadır. Gençlerin ve ailelerinin rızası ile gerçekleşen evlilikler, ceza kanunlarında istismar olarak değerlendirildiği için binlerce kadın cezaevi yolu gözlemekte, çocuklarını babasız büyütmektedir. Bu durum, büyük trajedilere, ekonomik, sosyal ve psikolojik travmalara neden olmaktadır."

"Mağduriyet kabul ediliyor, çözen yok"

"Hükümet yetkilileri bu mağduriyeti kabul ettikleri halde sorunun giderilmesi yönünde bir adım atılmamaktadır.



Evlilikleri yıkan, sadakat yükümlülüğüne aykırı olan, inancımıza ve toplumsal kabulümüze göre büyük bir cürüm olan zina, kanunlarda bir suç olarak yer almazken toplumsal meşruiyet sorunu bulunmayan evliliklerin Ceza Kanunu eliyle bitirilmesi ve eşlerin cezalandırılması, hukuk mantalitesi ve toplumumuzun gerçekliğiyle uyuşmamaktadır. Başta 6284 sayılı yasa olmak üzere aileye tekabül eden bütün mevzuat, ailenin korunması ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve genç yaşta evlendiği için alınlarına istismarcı lekesi sürülerek cezaevlerine atılanların mağduriyeti ivedilikle giderilmelidir."