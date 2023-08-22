HÜDA PAR'lı Saliha Adıgüzel kız çocuklarının tesettür sorununa dikkat çekti

Kadınlar için tesettürün farz olduğunu, İslami tesettürün kazanç elde etmek isteyen firmalar yüzünden farklılaştırıldığına vurgu yapan Adıgüzel, bazı firmaların dejenere çalışmalarına karşı Müslümanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarına uygun kıyafet bulamayınca hassasiyetlerini zedeleyecek kıyafetler almak zorunda kaldıklarını belirten Adıgüzel, "Tesettür insanlık tarihi kadar eski bir uygulamadır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan itibaren gelmiş olan bütün toplumlarda, bütün zamanlarda ve bütün kavimlerde uygulanmıştır." dedi.

HÜDA PAR Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadının tesettüre bürünmesi hem Kur'an hem Sünnet ve hem de icma ile farzdır. Yüce Allah kadınların örtünmeleri hususunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır; 'Ey Peygamber eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara dışarıya çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle. Bu onların hür ve namuslu bilinmeleri ve bundan dolayı incinmemelerini daha iyi sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder.' Allah-u Teâlâ'nın buyurduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de farz olan tesettürü Müslüman kadının iyi benimsemesi gerekmektedir."

"Müslüman kadın tesettür konusunda hassas olmalı"

Tesettürün tahrif edilerek içeriğinin boşaltılmaya çalışıldığını hatırlatan Adıgüzel, "İslam'ın tesettür emri, kadına verilen bir sıkıntı değil bilakis Müslüman kadına verilen bir paye, rütbe, yüksek bir makamın dıştan görünür şeklidir aslında. Ne yazık ki son zamanlarda tesettürün sadece başın örtünmesi, saçların görünmemesi algısına yol açmıştır. Bunun ile beraber tesettür moda ile beraber bir kazanç kapısına dönüştürülmesi İslam'ın tesettür emri ile amaçladığı yararın ortadan kalkmasına neden oldu. Çünkü tesettürün başörtüsüne indirgenmesi toplumun sadece başını değişik şekillerde örten ancak bedeninin geri kalanının örtünmesi konusunda gerekli özeni göstermeyen Müslüman kadın tiplemesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aynı şekilde tesettür modasının Müslüman kadınlar arasında tutulması tesettürün dejenere olmasına neden oluyor. Çünkü bu moda çerçevesinde giyinen kadınlar bedenlerini setretmekten ziyade daha çok çekici ve alımlı olarak ortaya çıkmaktadırlar. Tesettür modasına uygun bir şekilde giyinen kadınlar maalesef Allah Resulü'nün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurduğu gibi, 'giyinik çıplaklar' tabirine birebir uymaktadırlar. Bunun içindir ki Müslüman kadın tesettür konusunda hassas olmalıdır buna uygun kıyafetlerini biçimlendirmeli, şekillendirmelidir." ifadelerini kullandı.

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"Ebeveynler çocuklarına İslami tesettüre uygun kıyafet bulmakta zorlanıyor"

Ailelerin kız çocukları için tesettüre uygun kıyafet bulmada sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Adıgüzel, "Günümüzde de ebeveynler çocuklarına İslami tesettüre uygun kıyafet bulmakta zorlanmaktadırlar ne yazık ki. Çünkü üretici firmalar bu hassasiyeti göstermemektedirler. İslam tesettürüne uygun yeteri derecede ürün üretmediklerinden ebeveynler çocuklarına uygun kıyafetler bulamıyorlar. Bundan dolayı da çok sıkıntı çekmektedirler. Bu konuda üreticilerin hassas olmalarını istiyoruz. Anne babaların bu sorunun çözümü için bizlere çok sayıda talepleri söz konusudur. Tesettüre uygun kıyafet bulamayan anne babalar hassasiyetlerini zedeleyen kıyafetleri almak zorunda bırakılıyorlar. Firmalar her kesime uygun kıyafet ürettikleri zaman anne babalar çocuklarına istedikleri kıyafeti alabilecekleri gibi çocuklar da rahat edebilecekleri kıyafetler giyebilecekler." dedi.

Kaynak: İLKHA