HÜDA PAR'lı Faruk Dinç'ten laiklik vurgulu 'karma eğitim' açıklaması!
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, karma eğitime ilişkin açıklamada bulundu.
"Karma eğitim zorunlu olmasın. İsteyen karma eğitimin olduğu okullarda, isteyen kız okullarında ve isteyen de erkek okullarında eğitim görsün. Karma eğitimin laiklikle hiçbir alakası yoktur." mesajı veren Dinç, Batı'yı örnek gösterdi.
"Avrupa, Avusturalya, Amerika ve Japonya’da tek cinsiyetli eğitim var." diyen HÜDA PAR'lı Dinç, "Eğitim konusunda rasyonel davranan ülkelerde her geçen gün karma eğitim zorunlu olmaktan çıkmaktadır." hatırlatmasında bulundu.
Batı ülkelerini sıraladı!
"Ülkemizde karma eğitimin dayatılması, eğitimin ideolojiye kurban edilmesidir." görüşünü aktaran Faruk Dinç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Japonya’da 80 kadın üniversitesi var.
Amerika’da 96 kadın üniversitesi ve 506 lise var.
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İngiltere’de 400 tane devlet okulu var.
Danimarka karma eğitimin zorunluluğunu kaldırdı.