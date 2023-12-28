HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!
HÜDA PAR, ‘Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş yahudilerin; vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el koyulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin’ kanun teklifini TBMM’ye sundu.
HÜDA PAR, ‘Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş yahudilerin; vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el koyulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin’ kanun teklifini TBMM’ye sundu.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) meclise çifte vatandaşlığı olan Yahudiler ile ilgili bir yasa tasarısı sundu.
Parti genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail vatandaşlığı olan çifte vatandaşların soykırıma karışması halinde, vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarının dondurularak yeni aile fonuna aktarılması ve ağırlaştırılmış müebbet almalarını içeren bir kanun teklifini meclise sunacaklarını ifade etmişti.
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