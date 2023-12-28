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Gündem HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!
Gündem

HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 10:55:00 -
HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!

HÜDA PAR, ‘Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş yahudilerin; vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el koyulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin’ kanun teklifini TBMM’ye sundu.

HÜDA PAR, ‘Türkiye’den İsrail’e giderek Gazze katliamına katılan çifte vatandaş yahudilerin; vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarına el koyulması ve müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin’ kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) meclise çifte vatandaşlığı olan Yahudiler ile ilgili bir yasa tasarısı sundu.

Parti genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail vatandaşlığı olan çifte vatandaşların soykırıma karışması halinde, vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarının dondurularak yeni aile fonuna aktarılması ve ağırlaştırılmış müebbet almalarını içeren bir kanun teklifini meclise sunacaklarını ifade etmişti.

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Yorumlar

Nur

Aynen inşaAllah kabul olur o pis siyonistlerden her şey beklenir içimizdeki hainlerin tümüne uygulanmalı bu bir başlagıç olsun pkk ya fötöye destek verenlerde aynı şekilde tc vatandaşlığından atılsın

HII

BEN BÌR TÜRK OĜLU TÜRK OLARAK AYNEN HÜDA PAR TARAFINDAN MECLÌSE VERÌLEN KANUN TEKLÌFÌNE AYNE KATILIYORUM TÜRKİYEDE ÇÌFTE VATANDAṢLIĜIA SAHÌP OLAN YAUHÌDELER VATANDAṢLIKTAN DERHAL ÇIKARTILMALI TÜRKÌYEDEN BENÌM GAZZEDEKÌ MÜSLÜMAN KARDEṢLERÌMÌ ÖLDÜRMEK ṢEHÌT ETMEK GÌTMÌṢ OLAN BU ÇÌFTE VATANDAṢLIĜIA SAHÌP OLAN YAHUDÌLER GERÌ DÖNDÜKLERÌNDE ASLA VE KATTA ÜLKEMÌZDEN DERHAL HAVAALANINDAN GELDÌĜÌ GÌBÌ GERÌ GÖNDERÌLMELÌ VE GEREKÌYORSA CEZAEVÌNE MÜEBBET CEZAYA ÇARPTILIRAK HAPÌSE ATILMALI BEN AYNEN HÜDA PARI DESTEKLÌYORUM NATO'YA KATILMALARI ÌÇÌN VE BENÌM KURANIMI YAKAN ÌSVEÇE MEÇMLÌSTEN ONAY ÇIKIYORSA OZAMAN YAHUDİ KATÌLLERÌNÌN'DE VATANDAŞLIKTAN DERHAL ÇIKARTILIP ÜLKEMÌZDEN KOVMALIYIZ BEN BÌR TÜRK VATANDAŞI OLARAK BÖYLE KATÌLLER ÌLE YAṢAMAK ÌSTEMIYORUM BENÌM ÜLKEMDE
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