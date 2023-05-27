HÜDA Par'dan 'yemin' açıklaması: Yalancılara inanmayınız

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlarca İslam’ın sancaktarlığını yapmış necip Milletimiz!

Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz.

Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız.

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdularki: "Bizi aldatan bizden değildir."

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Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz.

Yüzleri kızarmayanlara 28 mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar.

Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim."