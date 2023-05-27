  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten euro tavsiyesi! Altını, doları olanlar bunu yapın! Altın fiyatları

Bir partiden daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı

Meteoroloji uyardı, açıkladı! Şok alarmı: Dolu, şimşek, şiddetli yağış, kırkikindi yağmurları geliyor, Türkiye'ye yağabilir

'Gram altın 1250 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Kapalıçarşı'da nutku tutuldu

Dev şirketin toplantısını bastılar: Fosil enerji projelerini protesto, her an kaos olabilir! Petrol hattını bölgeye inşası

Muharrem İnce seçimin ardından ne yapacak? Yol haritasını anlattı!

Ezber bozan Suudi Arabistan hamlesi! Milyonlarca dolar her an Türkiye'ye yağabilir

Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı

Gabar'dan petrol fışkırırken Türkiye'den beklenmedik hamle! Hiç hesapta olmayan bölgeye petrol için gidildi

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! Karar verildi
Gündem HÜDA Par'dan 'yemin' açıklaması: Yalancılara inanmayınız
Gündem

HÜDA Par'dan 'yemin' açıklaması: Yalancılara inanmayınız

Yeniakit Publisher
2023-05-27 00:49:00 -
HÜDA Par'dan 'yemin' açıklaması: Yalancılara inanmayınız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracakları" yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlarca İslam’ın sancaktarlığını yapmış necip Milletimiz!

Günlerdir TBMM'deki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz.

Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız.

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdularki: "Bizi aldatan bizden değildir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aldatmaya alışan, tekrar aldatır; onlara güvenip memleketin idaresini onlara teslim etmeyiniz.

Yüzleri kızarmayanlara 28 mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar.

Yalanlarla, iftiralarla ülke idaresine talip olan kifayetsizler ülkeyi yönetemez. İcraatıyla tüm emperyalistleri rahatsız eden Sayın Erdoğan'ı tarihi bir farkla bir daha başkan yapmak için sandıklara gidelim."

HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!
HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!

Gündem

HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan insanlık dersi! Kendisine hakaret edenleri bu şartlarla affedecek...
HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan insanlık dersi! Kendisine hakaret edenleri bu şartlarla affedecek...

Siyaset

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan insanlık dersi! Kendisine hakaret edenleri bu şartlarla affedecek...

Kılıçdaroğlu’nun 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR'dan cevap
Kılıçdaroğlu’nun 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR'dan cevap

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR'dan cevap

HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'
HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'

Siyaset

HÜDA PAR: 'Bizim şiarımız İstiklal Marşı'dır'

HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler!
HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler!

Siyaset

HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler!

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti
HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

Siyaset

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

Sosyal medyayı sallamıştı! HÜDA PAR'dan 'dövmeli kız' açıklaması
Sosyal medyayı sallamıştı! HÜDA PAR'dan 'dövmeli kız' açıklaması

Gündem

Sosyal medyayı sallamıştı! HÜDA PAR'dan 'dövmeli kız' açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23